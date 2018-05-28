RFID: Датчики RFID - основа сервиса лизинга матрасов

MForum.ru
28.05.2018,
Швейцарская компания Elite Beds, специализирующаяся на выпуске кроватей и матрасов премиального сегмента разработала лизинговую модель Smart Lease, основанную на использовании технологии радиочастотной идентификации активности использования своих изделий.
Технология позволяет выставлять счета клиентам, взявшим в лизинг матрасы Elite, сумма которых зависит от числа дней, когда каждый матрас использовался. Для этого каждый матрас оснащен активными сенсорами UHF RFID Agora Bee Krypton, компании AgoraBee. Это позволяет клиентам экономить на аренде матрасов, поскольку за дни, когда они не используются, арендная плата, составляющая 50 центов за ночь, не начисляется.
Сенсоры вертикального перемещения фиксируют, когда матрас переворачивают, а датчики давления и движения замеряют уровень давления на матрас и активность движения. Батареи сенсора хватает примерно на 12 лет эксплуатации, информация считывается приемниками AgoraBee IXCODE. Собранные данные отправляются на сервера компании с помощью модема, подключенного к сети сотовой связи.
Решение уже используется примерно в 50 отелях в Швейцарии и ряде других европейских стран, датчики установлены примерно в 3 тысячах матрасов. Компания сообщает о том, что такой подход позволил ей удвоить объем продаж своих матрацев. Подробнее на англ.
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© Алексей Бойко,
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