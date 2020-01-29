RFID: Микрон пополнил линейку RFID-решений системой автоматизации доступа на парковку

29.01.2020, MForum.ru

Автоматизация сегодня это способ контроля издержек и повышение качества работы за счет минимизации негативного влияния человеческого фактора. Технология RFID давно нашла себе применение при автоматизации бесконтактного контроля въезда/выезда автомобилей. Соответствующие системы предъявляют особые требования к радиочастотным меткам - прежде всего, к дальности действия метки, то есть к максимальному расстоянию, на котором метка уверенно считывается системой.

В решении, которое предлагает Микрон, дальность считывания метки - до 15 метров. Благодаря этому при внедрении системы можно рассчитывать на рост пропускной способности контрольно-пропускного пункта (КПП) за счет сокращения времени, необходимого для контроля метки и проезда автомобиля через шлагбаум или ворота. Разработчики отмечают устойчивость системы к помехам, характерным для городской среды.

«Контроль и фиксация проезда с применением RFID-технологии ускоряет проезд и делает его комфортней, при этом несанкционированный заезд автомобиля на территорию полностью исключен и минимизируются затраты на операторов паркинга. Система обеспечивает идентификацию транспортных средств свой-чужой с 15 метров и автоматическое открывание шлагбаумов, поэтому водителю не нужно выходить из машины или открывать окно, - отметил Артур Темиров, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ПАО «Микрон». – Отлично подходит для организации проезда на территорию гаражных комплексов и парковок с высокой интенсивностью автомобилепотока, например, бизнес-центры, предприятия с собственным КПП, многоквартирные дома и коттеджные поселки и другие, в том числе используется у нас на Микроне для проезда сотрудников на территорию завода».

RFID-система идентификации автомобилей работает автономно, ее не требуется подключать к облаку или удаленному серверу и можно интегрировать с другими СКУД. В состав системы входят автомобильные RFID UHF метки, располагаемые на ветровом стекле автомобилей или тыльной стороне зеркала заднего вида, стандартное ПО, RFID-считыватель, интегрированный с антенной и контроллер, которые монтируются на имеющемся оборудовании КПП: шлагбауме, воротах или на других устройствах контроля периметра. Метки устойчивы к механическим повреждениям, воздействию тепла и света.

Для подготовки к работе, в память метки записывается необходимая информация, которую также вносят в единую информационную базу, "привязывая" метку к конкретному владельцу транспортного средства. Метка защищена от подделки за счет использования кодирования информации. Система считывает данные, позволяющие автоматически идентифицировать автомобиль с расстояния от 0.5 м до 15 м.

Как работает система. При приближении транспорта к КПП, будь то ворота или шлагбаум, антенна считывателя инициирует в метке процесс передачи информации, которую метка хранит в своей памяти. Считанные данные поступают из считывателя в программу, которая сравнивает - есть ли у обладателя право доступа на территорию. Если проезд данного автомобиля разрешен, программа выдает сигнал контроллеру и шлагбаум автоматически открывается. Поскольку система может сохранять считанные данные, то при необходимости могут быть подключены дополнительные опции - распознавание номерных знаков по снимкам цифровых камер, организация автоматического пропуска автомобилей гостей, мониторинг перемещения транспорта и так далее.

пресс-релиз Микрон на сайте оператора

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Микрон parking: RFID-парковка с идентификацией на расстоянии до 15 метров

Линейка RFID-решений Микрона пополнилась системой автоматизации доступа на парковку. Бесконтактная RFID-система управления проездом на территорию обеспечивает контроль въезда/выезда автомобилей в автоматическом режиме с использованием радиочастотных меток дальнего радиуса действия производства Микрона. Система увеличит пропускную способность КПП за счет сокращения времени проезда автомобиля через шлагбаум или ворота, также обеспечивается устойчивая к помехам идентификация транспортных средств на расстоянии до 15 метров.

«Контроль и фиксация проезда с применением RFID-технологии ускоряет проезд и делает его комфортней, при этом несанкционированный заезд автомобиля на территорию полностью исключен и минимизируются затраты на операторов паркинга. Система обеспечивает идентификацию транспортных средств свой-чужой с 15 метров и автоматическое открывание шлагбаумов, поэтому водителю не нужно выходить из машины или открывать окно, - отметил Артур Темиров, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ПАО «Микрон». – Отлично подходит для организации проезда на территорию гаражных комплексов и парковок с высокой интенсивностью автомобилепотока, например, бизнес-центры, предприятия с собственным КПП, многоквартирные дома и коттеджные поселки и другие, в том числе используется у нас на Микроне для проезда сотрудников на территорию завода».

RFID-система идентификации автомобиля работает автономно, не требует специальных условий эксплуатации и может интегрироваться с имеющейся системой СКУД. Система включает автомобильные метки, стандартное программное обеспечение, RFID-считыватель и контроллер, которые монтируются на имеющемся оборудовании КПП: шлагбаум, ворота или другие устройства контроля периметра.

Автомобили, имеющие доступ на территорию, маркируются ультравысокочастотными (УВЧ) RFID метками производства Микрона, которые наклеиваются на лобовое стекло или тыльную часть зеркала заднего вида: метки устойчивы к механическим повреждениям, воздействию тепла и света. В память метки записывается необходимая для идентификации объекта информация и вносится в единую информационную базу с целью привязки к конкретному владельцу. Метки невозможно подделать ввиду использования цифрового кодирования, что исключает несанкционированный заезд транспорта и упрощает контроль безопасности на территории. Подъезжающий автомобиль автоматически идентифицируется на расстоянии 0,5 до 15 метров (дальность идентификации зависит от поставленных задач).

При приближении транспорта к КПП происходит считывание информации с метки и обмен данными с системой СКУД о праве доступа, если проезд разрешен, шлагбаум автоматически открывается. При необходимости могут быть реализованы дополнительные опции, например, распознавание номеров, автоматизация проезда гостевых автомобилей, мониторинг перемещения транспорта и другие.

Микрон – крупнейший российский производитель RFID-продукции, полный цикл производства продукции позволяет учитывать индивидуальные требования каждого заказчика. Предприятие имеет собственную RFID-лабораторию по разработке и тестированию радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот. Ежегодно запускается в серийное производство более 30 новых изделий и модификаций, в продуктовой линейке фабрики более 150 видов различных RFID меток.

В настоящее время RFID продукция Микрона успешно применяется для различных задач, в том числе инвентаризации, контроля доступа, защиты бренда, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также для управления доступом к различным объектам и единицам хранения, управления мероприятиями, обеспечения безопасности, контрольных и сервисных функций в финансовых, образовательных и медицинских учреждениях, в инфраструктурных и транспортных системах.

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