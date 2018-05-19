RFID: Парковки Apcoa в Германии станут удобнее благодаря RFID

19.05.2018, MForum.ru

В Германии пользоваться примерно парой сотен парковок Apcoa стало удобнее после того, как въезды и выезды на них оснастили считывателями RFID. Теперь владелец машины, оборудованной меткой RFID, зарегистрированной в системе, может заезжать на парковку почти без остановки, которая обычно требуется для получения парковочного талона, считав метку дистанционно, система поднимет шлагбаум. А затем покидать парковку - также без остановки.

Стоимость парковки, рассчитанная с учетом времени ее использования, списывается с банковской карты владельца.

Компания Apcoa Parking планирует оснастить технологией еще около 100 парковок, что увеличит общее число парковочных мест до 230 тысяч.

Как устроена система?

Чтобы начать ей пользоваться, нужно скачать приложение Flow app для Android или Apple, в зависимости от используемого мобильного гаджета. Далее необходимо залогиниться в свой аккаунт и заказать RFID-метку, которая затем крепится на ветровое стекло автомобиля.

Начиная с этого момента, считыватели RFID, которыми оборудованы въезды и выезды с парковки, начинают фиксировать использование парковок компании автомобилем клиента. Аккаунт пользователя можно залинковать с банковской картой, в этом случае оплата за пользование парковкой будет списываться автоматически. В личном кабинете всегда можно посмотреть все записи о парковках и соответствующие списания.

Мобильное приложение Flow App также поможет найти ближайшую к текущему местоположению парковку Apcoa, проложит к ней оптимальный маршрут. Приложение позволяет узнать стоимость парковочного места на той или иной парковке, число свободных мест на ней в данную минуту, доступность зарядных станций для электромобилей.

В ближайшее время приложение собираются дополнить новыми функциональностями, например, резервированием места на стоянке и возможностью оплаты парковки на улице.

Apcoa Parking реализовала проект совместно с компанией Sunhill Technologies. Источник.

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