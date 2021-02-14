5G: Sequans Communications SA открыл новый R&D филиал в Сало, Финляндия

14.02.2021, MForum.ru

Sequans Communications SA открыл новый R&D филиал в Сало, Финляндия. В компании объясняют этот шаг желанием использовать опыт сообщества инженеров беспроводной связи в Финляндии. Это 11-й объект Sequans в мире. Взаимодействовать новое подразделение будет со штаб-квартирой в Париже.

Sequans недавно представил 2-е поколение платформ Monarch (LTE-M / NB-IoT) и Calliope (Cat 1) с поддержкой 5G. Также компания разрабатывает платформу широкополосного Интернета вещей 5G Taurus.

Источник: businesswire.com

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