5G: Sequans Communications SA открыл новый R&D филиал в Сало, Финляндия

MForum.ru
14.02.2021,
Sequans Communications SA открыл новый R&D филиал в Сало, Финляндия. В компании объясняют этот шаг желанием использовать опыт сообщества инженеров беспроводной связи в Финляндии. Это 11-й объект Sequans в мире. Взаимодействовать новое подразделение будет со штаб-квартирой в Париже.
Sequans недавно представил 2-е поколение платформ Monarch (LTE-M / NB-IoT) и Calliope (Cat 1) с поддержкой 5G. Также компания разрабатывает платформу широкополосного Интернета вещей 5G Taurus.
Источник: businesswire.com
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком Sequans разработка модулей 5G модули 5G
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
05.02. [Новости компаний] 5G: В UK недовольны ситуацией с малым выбором вендоров 5G / MForum.ru
03.02. [Новости компаний] 5G: В MediaTek научили чип 5G работать с частотами FR1 и FR2 / MForum.ru
26.01. [Новости компаний] 5G: Ericsson представляет решение для сегментации 5G сети / MForum.ru
21.01. [Новости компаний] 5G: В Китае уже сотни миллионов абонентов 5G. Достоверны ли цифры? / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 5 – смартфон с AКБ 6000 мАч для рынка Индии / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 9 Pro с QUAD-камерой замечен на рендерах / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Lenovo K13 / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E6i с 6,1-дюймовым дисплеем и Android Go представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch Lite появились в России / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Black Shark 4 Pro замечен на фото / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K40 Pro / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E Lite с Helio A20 представлен официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 11 представлен на европейском рынке / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M12 с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A02 появился в России / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: Huawei Mate X2 не получит гибкого дисплея от Samsung / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Стала известна европейская цена Xiaomi Mi 11 / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 c Android 11 представлен официально / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.4 с Android Go представлен официально / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: UMIDIGI A9 Max оснастят 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A52 5G замечен на фото / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: itel A47 – смартфон за 5499 рупий для индийского рынка / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К? / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Новый Nokia 2720 замечен в FCC / MForum.ru