Частные сети: Частная сеть p5G появится в аэропорту Калгари

MForum.ru

Частные сети: Частная сеть p5G появится в аэропорту Калгари

15.02.2025, MForum.ru

Канадский оператор Telus подписал десятилетнее соглашение на развертывание и эксплуатацию выделенной сети p5G в международном аэропорту YYC Калгари, сети, которая, как ожидается, позволит оптимизировать операции на объекте и улучшить качество обслуживания пассажиров. Об этом сообщает Mobile World Live.

Соглашение заключено между канадским оператором сотовой связи Telus и Управлением аэропортом Калгари. Стоит обратить внимание, что поставщиком решения, как это часто бывает в случаях выделенных сетей, является не вендор телеком-решений, а оператор сотовой связи. Это нормально, у операторов сотовой связи давно сформировался достаточный опыт для развертывания выделенных сетей, а также необходимого сервиса заказчикам.

Частные сети 5G используются и испытываются в ряде пассажирских и грузовых аэропортов по всему миру. Но Telus утверждает, что проект в Калгари установит новый стандарт для технологий аэропортов в Канаде.

Ожидается, что развертываемая инфраструктура обеспечит сверхбыстрое соединение с низкой задержкой «для постоянного соединения корпоративного уровня» на всей территории аэропорта. Начальный этап намечен на май 2025 года.

«Одних только фиксированных подключений и Wi-Fi будет недостаточно. Для обеспечения большей производительности, устойчивости и стабильности необходимо последнее поколение частных сетей 5G», - уверена ИТ-директор Управления аэропорта Калгари Меган Гаптон.

Частные сети p5G развернуты уже в целом ряде аэропортов мира:

  • Австралия, аэропорт Сиднея (тестирование дронов для доставки грузов, умные системы навигации);
  • Германия, аэропорт Мюнхена (поддержка работы дронов для инспекции взлётно-посадочных полос и терминалов);
  • Германия, аэропорт Франкфурта (управление логистикой, автоматизация погрузки/разгрузки, IoT-датчики для контроля оборудования);
  • Китай (Гонконг), Гонконгский международный аэропорт (автономные погрузчики, цифровые двойники инфраструктуры);
  • ОАЭ, аэропорт Дубаи (управление роботами-помощниками, интеллектуальные системы безопасности);
  • Сингапур, аэропорт Чанги (умные терминалы, AR-навигация для пассажиров, автоматизация грузопотоков);
  • США, аэропорт Даллас/Форт-Уорт (поддержка IoT-устройств, умное управление энергопотреблением, улучшенная связь для сотрудников);
  • США, аэропорт Лос-Анджелес (LAX) (видеонаблюдение с ИИ, автоматизация парковок, пассажирские сервисы);
  • Финляндия, аэропорт Хельсинки-Вантаа (тестирование автономных транспортных средств, умное видеонаблюдение и управление багажом);
  • Южная Корея, аэропорт Инчхон (роботы-уборщики, системы распознавания лиц, управление багажом в режиме реального времени).

Есть и пилотные проекты

  • Британия, аэропорт Хитроу (Лондон), пилотный проект p5G для оптимизации логистики;
  • Япония, аэропорт Нарита (Токио), тесты 5G для управления роботами-гидами и багажными системами.

Вряд ли это исчерпывающий список сетей p5G в аэропортах, скорее всего, на стадии внедрения сетей p5G находится еще целый ряд аэропортов в разных странах.

Напомню основные свойства сетей p5G, которые привлекают пользователей:

🔹 Низкая задержка распространения сигналов, что позволяет дистанционно управлять различной автономной техникой, например, погрузчиками и дронами;

🔹 высокая пропускная способность, что позволяет подключать к сети p5G тысячи IoT-датчиков и камер;

🔹 высокая безопасность – изолированная сеть достаточно надежно защищена от внешних угроз и перегрузок, что особенно важно для использования в таких местах, как аэропорты.

Это привлекает и будет привлекать к теме развертывания сетей p5G все новые и новые аэропорты и похожие объекты (например, морские порты, крупные железнодорожные вокзалы и т.п.).

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теги: МТС частные сети p5G пятое поколение аэропорты транспорт

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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