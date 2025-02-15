Частные сети: Частная сеть p5G появится в аэропорту Калгари

MForum.ru
15.02.2025,
Канадский оператор Telus подписал десятилетнее соглашение на развертывание и эксплуатацию выделенной сети p5G в международном аэропорту YYC Калгари, сети, которая, как ожидается, позволит оптимизировать операции на объекте и улучшить качество обслуживания пассажиров. Об этом сообщает Mobile World Live.
Соглашение заключено между канадским оператором сотовой связи Telus и Управлением аэропортом Калгари. Стоит обратить внимание, что поставщиком решения, как это часто бывает в случаях выделенных сетей, является не вендор телеком-решений, а оператор сотовой связи. Это нормально, у операторов сотовой связи давно сформировался достаточный опыт для развертывания выделенных сетей, а также необходимого сервиса заказчикам.
Частные сети 5G используются и испытываются в ряде пассажирских и грузовых аэропортов по всему миру. Но Telus утверждает, что проект в Калгари установит новый стандарт для технологий аэропортов в Канаде.
Ожидается, что развертываемая инфраструктура обеспечит сверхбыстрое соединение с низкой задержкой «для постоянного соединения корпоративного уровня» на всей территории аэропорта. Начальный этап намечен на май 2025 года.
«Одних только фиксированных подключений и Wi-Fi будет недостаточно. Для обеспечения большей производительности, устойчивости и стабильности необходимо последнее поколение частных сетей 5G», - уверена ИТ-директор Управления аэропорта Калгари Меган Гаптон.
Частные сети p5G развернуты уже в целом ряде аэропортов мира:
Есть и пилотные проекты
Вряд ли это исчерпывающий список сетей p5G в аэропортах, скорее всего, на стадии внедрения сетей p5G находится еще целый ряд аэропортов в разных странах.
Напомню основные свойства сетей p5G, которые привлекают пользователей:
🔹 Низкая задержка распространения сигналов, что позволяет дистанционно управлять различной автономной техникой, например, погрузчиками и дронами;
🔹 высокая пропускная способность, что позволяет подключать к сети p5G тысячи IoT-датчиков и камер;
🔹 высокая безопасность – изолированная сеть достаточно надежно защищена от внешних угроз и перегрузок, что особенно важно для использования в таких местах, как аэропорты.
Это привлекает и будет привлекать к теме развертывания сетей p5G все новые и новые аэропорты и похожие объекты (например, морские порты, крупные железнодорожные вокзалы и т.п.).
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теги: МТС частные сети p5G пятое поколение аэропорты транспорт
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