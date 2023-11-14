Частные сети: NTT Docomo делает ставку на p5G mmWave для умных заводов

MForum.ru
14.11.2023,
Директор по стандартизации NTT Docomo Такехиро Накамура подчеркнул, что оператор развернул частные сети 5G на «умных заводах», чему поспособствовало использование частот миллиметрового диапазона. Об этом рассказывает MobileWorldLive.
Он заявил, что малая задержка и высокая скорость передачи данных, характерные для сетей mmWave, идеально подходят для сценариев использования таких сетей для цифровизации умных заводов, что, в свою очередь, позволяет клиентам снизить стоимость услуг и одновременно повысить доходы.
NTT DoCoMo проводит множество тестов с нашими партнерами в области внедрения частных сетей 5G для поддержки работы умных фабрик, - рассказал г-н Накамура во время онлайн-мероприятия Unwrapped Mobile World Live.
Г-н Накамура отметил, что сеть mmWave оператора действует в диапазоне 28 ГГц с момента запуска 5G в Японии.
Он заявил, что помимо «умных заводов», сети p5G найдут применение также в других отраслях, таких как сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение и медицинская промышленность.
Накамура добавил, что в 3GPP Release 15 услуги частной сети могут предоставляться в формате сетей pLTE, обеспечивая такие функциональности как удаленное наблюдение, образование и обучение. Но только запуск p5G обеспечивает возможность таких функций, как сверхнадежная связь с низкой задержкой и поддержка чувствительных ко времени сетевых функций, позволят модернизировать существующие услуги и одновременно обеспечить появление новых.
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теги: частные сети Япония NTT Docomo mmWave пятое поколение
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