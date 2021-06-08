5G: Аналитики Analysys Mason утверждают, что сети 5G mmWave в Европе принесут немалую экономическую выгоду

08.06.2021, MForum.ru

Заказчиками исследования выступили Ericsson и Qualcomm. Я далек от пошлых намеков на ангажированность аналитиков известной компании, вендоры давно говорят о том, что без миллиметрового диапазона 5G - как нераскрывшийся цветок, чья истинная красота еще не видна наблюдателю.

Итак, аналитическую компанию попросили провести исследование влияния частот 26 ГГц. Нет, не ради успокоения малограмотных, которые боятся, что через 5G злой властелин планеты заставит маршировать в их голове вколотые им с антиковидной вакциной чипы. Основной задачей было оценить соотношение затрат и выгод, ведь многие убеждены и щедро делятся своим мнением о какой-то особенно высокой стоимости сетей 5G в миллиметровом диапазоне. Так вот, один из выводов исследования состоит в том, что экономическая выгода от сети 5G, развернутой в диапазоне 26 ГГц может быть в 20 раз (!) больше, чем затраты на развертывание такой сети. Вне всяких сомнений, такой вывод - как елей для души любого поставщика инфраструктуры 5G. А операторов это должно успокоить и побудить к инвестициям в развертывание таких сетей.

Это "тонкий намек на толстые обстоятельства" и для европейских регуляторов - до сих пор не все они почесались с выделением полос частот под 5G в диапазоне 26 ГГц.

В Analysys Mason рассмотрели несколько различных сценариев, как можно развивать 5G mmWave. Разумеется, прежде всего, речь шла об идеальном комбо, то есть развертывание сетей 5G одновременно в диапазоне 3.5 ГГц и 26 ГГц. Впрочем, внимание было уделено и варианту, когда создаются отдельные "ячейки" сети 5G в 26 ГГц (где нужно много и быстро), и даже только mmWave варианты. Вывод всегда один - это выгодно, разве что выгода (в сравнении с затратами) в зависимости от варианта колеблется в диапазоне от 5 до 20 раз.

Аналитики смело пообещали рост ВВП на 30 европейских рынках на сумму более 140 млрд евро к 2040 году (до которого еще надо суметь дожить), а дополнительные расходы на внедрение технологии оценили в скромные по меркам Европы 21 млрд евро.

На картинке ниже черным показаны необходимые затраты - в основном на частные сети 5G mmWave на "умных производствах" и на организацию фиксированного беспроводного доступа. А фиолетовым, или как там правильно называется этот цвет, - возможные доходы от этих вложений. Ломаная линия, CBR - отношение выигрыша к затратам, показывает, что выгоднее всего внедрять 5G mmWave в аэропортах и промышленных портах, а частные сети хотя и не столь выгодны, но тоже дадут коэффициент не менее 5.4.

Стоит отметить, что не всех нужно убеждать, и тащить в 5G mmWave за кольцо, продетое в ноздри. Есть ряд операторов, которые уже заняты развертываниями таких сетей в том числе в Европе, есть операторы, которые готовятся внедрять эти сети для тех или иных из перечисленных на картинке сценариев.

И все же Европа безусловно слаба по части внедрения этой технологии. В этом немалая вина популизма в политике и регуляторов. Во многих странах опасаются реакции не самой образованной части населения, которая готова пускать в ход факелы, сжигая все, что хоть как-то похоже на воображаемые "вышки 5G", причем именно миллиметровый диапазон вызывает самые жесткие приступы боязни современных технологий.

В итоге, если почти все европейские страны активно ведут или уже провели лицензирование частот 700 МГц и 3.5 ГГц для 5G, только в 7 странах выделили также и частоты в диапазоне 26 ГГц. Это Дания, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Словения, Объединенное Королевство. Несколько эклектичный список. В исследовании внимание уделено 30 рынкам - 27 странам ЕС и Объединенному королевству, Норвегии и Швейцарии.

Где-то работа, пусть и не быстро, но идет. Скажем, в Хорватии, Эстонии, на Мальте, в Испании и в Швеции намерены выделить частоты 26 ГГц еще до конца 2021 года. Это будет означать, что до конца года 40% европейских стран выделят часть или всю доступную полосу в диапазоне 26 ГГц под 5G.

Конечно же, оптимального эффекта можно добиться только в сочетании, когда у оператора есть возможность строить сети 5G как в диапазоне 3.5 ГГц, так и в диапазоне 26 ГГц. От себя добавлю, что и диапазон 600 или 700 МГц для тех же целей - вовсе не лишний.

Для нас в России тормоза с 5G в Европе в каком-то смысле делает не столь неприятным осознание насколько сильно мы уже отстали от Китая и США. В мире уже порядка 0.5 млрд человек пользуются услугами 5G, с нулевым вкладом России на сегодняшний день. Чем бы это не объяснялось, какие бы благие цели не стояли, фактом остается все растущее отставание по части 5G, которое безусловно еще не раз негативно скажется на очень многих сферах нашей жизни.

По материалам telecoms.com.

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теги: телеком пятое поколение mmWave 5G