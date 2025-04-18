Пятое поколение: Newmont Corp. задействовала решение p5G Ericsson для развертывания парка дистанционно управляемых бульдозеров

18.04.2025, MForum.ru

Сеть развернута на золотом и медном руднике Кадия в Новом Южном Уэльсе, Австралия, сообщает Mobile World Live. Использование p5G решения позволяет преодолеть известные ограничения WiFi, чтобы подключить одновременно несколько бульдозеров, повысить производительность труда и безопасность рабочих.

Решение Ericsson позволило подключить весь парк бульдозеров на площади до 2.5 кв.км с помощью одного сайта. Пропускная способность восходящего канала в 175 Мбит/с достаточна для работы с несколькими бульдозерами (до 12).

Если испытания будут успешными, компания Newmont планирует масштабировать внедрения p5G на других своих площадках в различных странах мира. Дистанционное управление различной техникой пробуют внедрять в различных отраслях. Горнодобыча - одно из популярных направлений, подключать обычно пробуют карьерные грузовики и экскаваторы. Решения p5G - лучший из возможных вариантов.

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теги: дистанционные подключения Ericsson p5G горнодобыча

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