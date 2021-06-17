Оборудование и решения: Билайн и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT

MForum.ru
17.06.2021,
Билайн Бизнес и Nokia сообщают о начале применения фемтосот с поддержкой NB-IoT в диапазоне 1800 МГц. Решение адресовано b2b клиентам оператора, фемтосоты также поддерживают LTE.
Nokia Smart Node - перспективная модель фемтосоты Nokia.
Где уместно применение такого решения, как фемтосота?
Прежде всего на предприятиях, в системах автоматизации. Также фемты могут использоваться на удаленных объектах. Основной плюс их применения - большая защищенность по сравнению с Wi-Fi, обеспечение связного покрытия. Еще один плюс состоит в том, что фемтосота создает гарантированное качество покрытия в ближней зоне, независимо от уровня покрытия основной сети или даже в отсутствии таковой. На основе фемтосот удобно создавать закрытые (частные) IoT-сети.
Nokia Smart Node. Может поддерживать 4G/LTE, NB-IoT, Cat-M, а также 5G NSA (в дальнейшем будет обеспечена совместимость с 5G SA), поддержка диапазонов до 6 ГГц. До 32 клиентов LTE. Коммерческая доступность ожидается ближе к концу 2021 года.
Оборудование фемтосот требует минимум места для установки, для его развертывания не требуется высоко квалифицированный персонал. Все это снижает себестоимость сети, позволяет развернуть ее в сжатые сроки. Остается возможность масштабирования такой сети, если возникает соответствующая необходимость.
В каких отраслях обычно применяют фемтосоты IoT NB-IoT?
Традиционные потребители - это горнодобыча, обрабатывающая и ТЭК отрасли, тяжелая промышленность, а также сфера ЖКХ.
Что говорят о фемтосотах представители компаний?
Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:
«Экономика будущего будет во многом опираться на автоматизацию и цифровизацию бизнес-процессов, выводя этот параметр на первое место в вопросах успешности и дальнейшего развития компаний. Рынок нуждается в сетях, поддерживающих функционал интернета вещей. Появление NB IoT фемтосот позволит закрыть эту потребность для наших крупных клиентов в промышленном секторе, а также делает эту технологию более доступной для конечного потребителя».
Владимир Валькович, директор по стратегии и долгосрочному планированию развития сети ПАО «ВымпелКом»:
«Развитие технологий в партнерстве с производителями оборудования – неотъемлемая часть стратегического развития телекоммуникационных компаний. Тестирование новых возможностей оборудования позволяет расширить спектр услуг для корпоративных клиентов Билайн, решая их специальные и производственные задачи.”
Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа:
«Мы рады сотрудничеству с компанией «Билайн» в рамках этого проекта, который открывает новые возможности для внедрения интернета вещей (IoT) для предприятий различных отраслей экономики. Это позволит компании «Билайн» расширить свои предложения в данной области, диверсифицировать бизнес и выйти на новые сегменты рынка. Nokia находится на переднем крае развития Интернета вещей, разрабатывая и реализуя эффективные бизнес-модели и сервисы. Данный проект является еще одним шагом в реализации соглашений между нашими компаниями в области развития технологий интернета вещей и 5G. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку компании «Билайн» в запуске инновационных услуг следующего поколения, которые значительно расширят пользовательский опыт абонентов».
Фемтосоты не какое-то универсальное решение, которое лучше любого другого. Это инструмент, один из множества инструментов в арсенале оператора, наряду с макросотами и микросотами. Применять его нужно, что называется, "по назначению врача", тогда и там, где это уместно. Учитывая то, насколько перспективным является стандарт NB-IoT, наличие такого инструмента, как фемтосоты NB-IoT 1800 МГц в портфолио решений Вымпелком, является очень важным для подразделения Билайн Бизнес.
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теги: телеком фемтосоты Nokia Вымпелком Билайн NB-IoT
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