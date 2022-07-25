Развитие сетей: Кто является лидером в России по числу базовых станций и означает ли это что-то важное

25.07.2022, MForum.ru

В Daily Telecom оценили число базовых станций российских сотовых операторов.

Оценка числа базовых станций - понятие весьма условное. Любые предположения о числе базовых станций, не основанные на точных данных, которыми располагают, но не любят делиться операторы, лукавы.

Да и операторы могут по разному вести учет этого показателя, например, включая или не включая в общее количество «своих» базовых станций те BS, которыми оператор пользуется в рамках шеринга (совместного использования). Следует ли шеринговые считать в сумму баз каждого оператора, который ими пользуется? Или факт их использования операторам шеринговых баз оператором, которому они не принадлежат, следует игнорировать?

Кто-то вообще может подсчитывать, например, трансиверы, как ранее делал один из российских операторов.

Картину могут искажать также «фемты» (фемтосоты), если их засчитывают за базовую станцию. Формально, это тоже базовая станция, но разве можно сравнивать по затратам на внедрение и по эффекту от внедрения типовую трехсекторную базовую станцию и фемтосоту? А ведь есть еще, например, системы на основе DAS.

В общем, договориться о том, что и как считать — сложно. В итоге, не факт, что в итоге сравниваются яблоки с яблоками, а не яблоки с апельсинами.

Даже если бы существовал способ получения точных и стандартизованных данных по базовым станциям, то он был бы актуален только с разбивкой на категории. Тогда как интегральное число базовых станций в любом случае не слишком репрезентативно. Например, на основе этих данных нельзя делать выводы о превосходстве той или иной сети или о том, что пользовательский опыт абонентов сети Х в среднем лучше, чем пользовательский опыт абонентов сети Y. Тем более, что на это влияет далеко не только число баз, но и, скажем, используемого оператором частотного пула, используемых диапазонов и полос частот. А также способ включения базы в сеть — ВОЛС или РРЛ, в последнем случае — с какими возможностями по полосе пропускания.

В общем, только после всех этих оговорок стоит взглянуть на цифры, которые собрали в агентстве Telecom Daily, согласовав их с операторами.

Если проигнорировать все ранее сказанное о репрезентативности суммарных цифр, то можно отметить, что в 2020-2021 году МегаФон потерял звание лидера по объемам развернутой радиоинфраструктуры, которым он являлся немало лет. Причем опустился сразу на 3-е место. Также можно отметить, что даже несмотря на то, что ВымпелКом весьма активно инвестировал в развитие своих российских сетей, причем уже далеко не первый год, оператор оказался на 4-м месте по данному показателю. Что вряд ли может порадовать поклонников бренда билайн. Более того, глядя на масштабы строительства в 2021 году, разрыв только рос с двумя из трех операторов «большой четверки».

В целом показатели общего числа базовых станций у операторов сравнимы.

Все это, до какой-то степени, свет погасших звезд, поскольку возможности российских операторов по закупке нового радиооборудования для своих сетей в настоящее время оказались ограничены, и развитие сетей идет за счет, прежде всего, переиспользования ранее демонтированного б/у сетевого оборудования различной степени устаревания. Еще хуже ситуация с лицензиями на использование зарубежного ПО, применяемого на российских сетях сотовой связи. \\

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теги: телеком число базовых станций развитие сетей