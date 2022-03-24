Итоги квартала: МегаФон представил результаты 4q2021

MForum.ru
24.03.2022,
Кратко.
Анализ итогов операционной деятельности операторов традиционно начинают с анализа выручки. Выручка МегаФона в 4q2021 выросла на 10,9% год к году, составив 97,1 млрд рублей. Рост значительный, но на этих результатах самым существенным образом сказалось одномоментное событие - продажа башенных активов оператора (компании ПБК). Особенно это сделка подняла показатель чистой прибыли – на 639,6% до 32,5 млрд рублей. Сделка дала оператору мощный приток кэша, но она же затруднила оценку показателей деятельности компании в 4q2021.
Впрочем, мы можем наблюдать, что сервисная выручка также выросла – до 83,99 млрд руб. (+7,4%), как и доходы от продажи оборудования и аксессуаров, - до 13,09 млрд руб. (+40,1%). В 4q2021 вдобавок выросла активность потребителей, посещаемость розничных салонов – и вот результат! Неплохо себе показали такие направления деятельности компании, как оказание услуг мобильного интернета, контент услуги (оператор упоминает, в частности, группу START), BigData и сервисы на ее основе, ИКТ-проекты, M2M-услуги.
Еще один показатель, на который в России любят обращать внимание – это абонентская база. Ее размер вырос до 74,4 млн (+5.7%) год к году – значимый прирост. В МегаФон это объясняют ростом подключений к линейке #Безпереплат.
На этом позитивном фоне показатель OIBDA снизился на 4,5% до 34,6 млрд руб. Вклад в снижение этого показателя внесли активные продажи оборудования, которое не отличается высокой рентабельностью.
Припала и рентабельность OIBDA – на 5,8 п.п. до 37.5%.
Оператор, с одной стороны, продолжал снижать инвестиции – CAPEX составил 15,38 млрд за квартал (-19,6%), с другой стороны, несмотря на это, число базовых станций в 2021 году продолжило расти и достигло 203,6 тысяч (+16% в сегменте базовых станций 4G/LTE).
МегаФон самым существенным образом сократил долговую нагрузку, сразу на 41,6 млрд, так что теперь чистый долг компании составляет 244,6 млрд руб. Это, разумеется, уменьшило расходы на обслуживание долга в будущих периодах.
Стоит оговориться, что этот разбор результатов сделан, как если бы мы жили в мире до 24 февраля 2022 года. С тех пор мир изменился самым кардинальным образом и все, что было до черты, проведенной 24 февраля, сейчас уже просто история прежнего мира, а мы вошли в период новой истории, где многое изменится самым кардинальным образом.
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теги: итоги квартала МегаФон итоги 4q2021
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