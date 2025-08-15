Итоги полугодия: МегаФон представил итоги 1H2025

Итоги полугодия: МегаФон представил итоги 1H2025

15.08.2025, MForum.ru

Как видим, цифры не все «зеленые», но компания показала не только рост сервисной выручки на 9.26%, но и рост абонбазы, который заявлен на 1.58% до 78,4 млн. И это несмотря на неизбежное похудание абонбазы из-за регуляторных изменений, особенно в части приезжих из других стран.

В компании рост сервисной выручки до 210,04 млрд рублей объясняют не только ростом числа активных клиентов и потребления трафика данных, но и расширением спектра предоставляемых услуг. Речь идет прежде всего о B2B сегменте: наибольший прирост по выручке обеспечил блок Cybersec (+53% год к году по итогам 1H2025), а также направления IoT (+59.1%) и AdTech (+22.5%). Стоит отметить, что в МегаФон категорию AdTech, в которой я ожидаю увидеть выручку от рекламы, почему-то расшифровывают как «цифровой маркетинг». AdTech обычно лишь подмножество MarTech или цифровой рекламы, его технологическая основа или инструмент.

Потребление трафика год к году выросло на 15%, это больше, чем у некоторых других операторов. Количество пользователей мобильным интернетом выросло на 6.4%.

Хорошо работают продажи абонентского оборудования – они дали оператору внушительные 31.21 млрд (+4.4%).

В итоге показатель OIBDA показал прирост на 8.8% гг до 106 979 млрд (за полугодие).

Если говорить о развитии инфраструктуры, компания утверждает в своем пресс-релизе, что несмотря на некоторое снижение CAPEX, сохраняла инвестиции в развитие инфраструктуры сетей. В частности, компания продолжала массированный рефарминг сети более, чем в 75 регионах, расширяла покрытие на автомагистралях, в основном это коснулось трасс M-11 Нева, M-12 Восток и M-4 Дон.

Были запущены 2 новых ЦОД – в Екатеринбурге и в Твери. Компания оптимизировала пропускную способность сети, чтобы равномернее распределять нагрузку.

Рейтинговые агентства Эксперт РА и АКРА в июне 2025 года подтвердили наивысший рейтинг кредитоспособности МегаФон.

Ситуацию с чистой прибылью в МегаФон связывают с высокой стоимостью привлечения и обслуживания заемного капитала на фоне высокой ставки КС ЦБ (в отчетном периоде она только-только в конце начала снижаться).

В B2C-сегменте отмечен спрос на услугу МегаСемья, где теперь можно подключать к своему тарифу M2M-устройства, спрос на эту услугу в 1H2025 вырос на 25%.

Оператор традиционно представляет лишь небольшой набор показателей своей деятельности, что затрудняет анализ происходящих изменений.

