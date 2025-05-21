Итоги квартала: МТС отчиталась за 1q2025 - хороший результат для сложных рыночных условий. Часть 1

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Итоги квартала: МТС отчиталась за 1q2025 - хороший результат для сложных рыночных условий. Часть 1

21.05.2025, MForum.ru

Сегодня отчиталась на 1q2025 компания МТС, пройдусь по ее презентации, поделюсь информацией и мнениями. 

 

 

Отчетность - неаудированная 

 

Основные результаты 1q2025 – выручка группы достигла 175,5 млрд руб. (+8.8%). Это прекрасный результат сам по себе. Но есть нюанс, инфляция по итогам 2024 года составила 9,52% и показывает тенденцию к росту. Это означает, что реальный, то есть инфляционно-скорректированный показатель выручки – отрицательный, что реально мы имеем дело с падением доходов, хотя цифры дохода и выросли. 

Проблема с инфляцией – общая для российской телеком отрасли. Инфляция вызывает рост операционных издержек – растут цены на оборудование, логистику, рабочую силу, энергию и т.п. Но при этом у российского телекома не так много возможностей маневра, в частности, регуляторы не дают российским операторам возможности поднимать цены так, чтобы скомпенсировать давление инфляции. Кроме того, потребители и бизнес тратят все больше на свои базовые нужды, это оставляет им все меньше денег на услуги связи (хотя услуги связи сегодня для многих, это тоже базовая нужда). 

Телеком компаниям, чтобы существовать в таких условиях остается только «крутиться», сценарии для этого известны:

 

  • Во-первых, наращивать долю высокомаржинальных услуг (B2B, облачные сервисы, IoT, цифровые сервисы);
  • Во-вторых, оптимизировать издержки, повышать уровень автоматизации (в надежде на рост производительности труда и, опять же, сокращения издержек). 
  • В-третьих, развивать дополнительные источники дохода, не связанные с телеком-услугами. 

 

 

 

МТС использует все три из этих сценариев, что и позволяет компании показывать рост выручки на уровне близком к инфляции, несмотря на весьма сложную рыночную ситуацию. В отличие от других операторов, рост выручки которых заметно скромнее. 

Доходы от нетелеком-бизнесов растут заметно выше, чем уровень инфляции +20.1% гг и уже составляют почти половину от общего объема выручки – 82,6 млрд.

ГК МТС показала не только рост выручки, но и рост OIBDA – до 63.3 млрд (+7.1% гг). Высокий абсолютный результат и высокий рост. 

Благодаря предпринятым усилиям немного улучшилось соотношение чистого долга к LTM OIBDA – до 1,8 (-0.1%). 1,8 - значительный показатель, но и здесь ГК МТС выглядит лучше, если сравнивать компании по этому показателю. 

Несмотря на исчезновение из баз операторов множества SIM-карт по итогам деятельности чиновников, можно видеть, что МТС это не коснулось, компания показывает прирост абонентской базы на 1.4 млн до 82.7 млн. Поскольку все абоненты давно разобраны, это вероятно означает, что кто-то абонентов теряет. 

Рост доходов от нетелеком бизнесов подтверждается ростом числа так называемых «экосистемных клиентов», +2.2 млн до 16.9 млн и ростом числа пользователей платного ТВ, +1.6 млн до 14.8 млн. 

В 1q2025 компания завершала трансформацию бизнеса: передачу активов под управление компании Экосистема МТС; завершила формирование менеджмента вертикалей (Финтех, AdTech, Медиахолдинг, MWS, МТС Юрент). Это должно повысить управляемость. Утверждены и реализуются процессы оптимизации - по данным компании это уже привело к сокращению расходов. В общем - четкие действия по 3-м стратегическим направлениям выше. 

 

 

Учитывая, насколько важным стало направление B2B (к счастью, менее регулируемое) для операторов связи, стоит уделить внимание основным достижениям в этой области, которые МТС вынесла на флаг, то есть на слайд. 

🎈МТС Линк, конечно. Показывает хорошую востребованность, растет продолжительность использования, отмечается высокая интеграция с ИИ. 

🎈 Exolve – платформа клиентских коммуникаций. Отмечается рост запросов к платформе, добавился удобный функционал «саммаризации диалога» в услуге «речевая аналитика». 

🎈Серьезно (+57%) выросла выручка от SKAI (IoT системы мониторинга параметров эксплуатации корпоративных автомобилей) год к году, в 8 раз выросла выручка от реализации продуктов видеоаналитики. 

Эти ручейки растущих доходов и позволяют МТС компенсировать проблемы сдерживания регулятором доходов от услуг телекома B2C.

 

 

Ставшая модной в последние годы тема безопасности и приватности. Операторы реагируют – борются и сражаются. 

Не буду на этом подробно останавливаться, тем более что эта борьба начинает принимать какие-то избыточные масштабы. 

Появились первые данные по Membrana. Но число пользователей пока не названо. 

МТС Защитник вряд ли нуждается в представлении. Объем заблокированных вызовов год от года вырос на 39%. Странно, что этот показатель достигает уже 919 млн за квартал, хотя мы все время слышим о том, как успешно успешна платформа Антифрод. 

По Прогрессорам тоже пока нет никаких цифр. Ждем.

 

 

Облачные услуги – новая «нефть» телеком-бизнеса. И в МТС успешно справляются с ее добычей. Рост выручки - 34%. Перспективы направления выглядят светлыми, что подтверждается ростом числа внешних клиентов в облаке MWS – на 14% год к году. 

Конечно, приходится инвестировать и в инфраструктуру, чтобы поддерживать надежность оказания услуги (SLA по доступности облачных сервисов – 99,985%). Выросла в 2 раза виртуальная инфраструктура с GPU, на 46% вырос сервис резервного копирования. 

Клиентам, судя по всем, нравится. Выручка услуг ИИ облако и Хранение выросла в 2 раза, также в разы выросла выручка от услуг Стрим Сети, Кибербезопасность, Бизнес приложения. 

Из существенных событий отмечу запуск MWS Container Platform и запуск облачного интегратора – такие услуги сейчас востребованы.

 

 

Вряд ли стоит как-то доказывать то, что МТС активно работает с ИИ. Тем не менее, МТС представила несколько цифр - протестировано >50 сценариев применения больших языковых моделей, 15% кода в МТС пишет ИИ, решения Visionlabs используются в 38 странах. 

На слайде приведены новые продукты МТС, которые выходили в последние месяцы.

Нет сомнений, что это направление будет развиваться и далее. ИИ постепенно будет забирать под себя все больше функциональностей оператора, в том числе, заменяя собой сотрудников-людей. Важно, чтобы при этом не падал пользовательский опыт у клиентов.  

 

 

Adtech - одно из быстрорастущих и высокомаржинальных направлений деятельности МТС (и некоторых других операторов). 

Цифры роста, смотрите на картинку, как правило двузначные! А реклама в Telegram и вовсе показала прирост выручки в 3 раза (остается только позавидовать).  

Несмотря на всеобщую усталость от рекламы и ее кажущуюся неэффективность, участники рынка не жалеют расходов на продвижение своих товаров и услуг и МТС им в этом охотно помогает. 

 

 

Тем, кто активно вовлечен в AdTech интересно, наверное, взглянуть на цифры на слайде. Остальных должно впечатлить то, что речь в очередной раз о двузначном росте  год к году - на 63%, например! 

(Если картинки не отображаются, этот текст также можно найти в тг-канале

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теги: МТС итоги квартала

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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