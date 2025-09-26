Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально

26.09.2025, MForum.ru

Компания Xiaomi представила в Китае Xiaomi 17, пропустив серию с индексом “16”. Устройство стало первым смартфоном, оснащенным Snapdragon 8 Elite 5-го поколения от Qualcomm, новейшим высокопроизводительным процессором, анонсированным ранее на этой неделе.

Xiaomi 17 весит 191 г и оснащен 6,3-дюймовым плоским дисплеем с очень тонкими рамками 1,18 мм. Экран защищен стеклом Dragon Crystal от Xiaomi и поддерживает максимальную яркость до 3500 нит. В части защиты от воды и пыли смартфон сертифицирован по стандартам IP66, IP68 и IP69.

Несмотря на компактные размеры, Xiaomi установила внутри устройства АКБ емкостью 7000 мАч. Компания утверждает, что это позволяет воспроизводить короткие видеоролики более 12 часов (по данным производителя это дольше, чем у iPhone 17 в сочетании с магнитным аккумулятором емкостью 5000 мАч).

Охлаждение также было улучшено. В телефоне установлена новая трехмерная кольцевая система охлаждения, которая, по словам Xiaomi, в три раза эффективнее традиционных испарительных камер. Это должно помочь поддерживать производительность при длительных играх или работе с искусственным интеллектом.

Тыловая камера оснащена основным сенсором Light Hunter 950 с диагональю 1/1,31 дюйма, а также 50-мегапиксельной сверхширокоугольной и телеобъективной камерами. Для съемки селфи на передней панели размещен еще один 50-мегапиксельный сенсор.

Цена модели в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти начинаются от 4 499 юаней (около 630 долларов США). Вариант 12 ГБ + 512 ГБ оценен 4 799 юаней (около 672 долларов США), а 16 ГБ + 1 ТБ – 4 999 юаней (около 700 долларов США).

Xiaomi 17 выходит на рынок вместе с более крупными Pro и Pro Max. Компактная версия явно ориентирована на пользователей, которым нужна флагманская производительность в более легком и компактном корпусе. Прием предварительных заказов уже начался, продажи в Китае начнутся в 10:00 утра по местному времени 27 сентября. Дата глобального запуска официально не объявлена. По слухам за пределы Китая новинки выйдут где-то в начале 2026 года.