Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу

16.09.2025

Компания Huawei официально представит Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro 19 сентября, всего через несколько дней. Но официальные рендеры этих устройств уже появились в сети, а также стали известные некоторые характеристики.

Анонсы: Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу

Huawei Watch GT 6, как утверждается, будут доступны в двух размерах: 41 мм и 46 мм. Размеры 41-миллиметровых часов составляют 41,3 x 41,3 x 9,99 мм и весят 37,5 г, а размеры 46-миллиметровых часов - 46 x 46 x 11 мм и весят 51 г.

Анонсы: Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу

Первые оснащены OLED-дисплеем диагональю 1,32 дюйма, вторые экраном диагональю 1,47 дюйма. В обоих случаях разрешение экрана составляет 466x466 пикселей. Объем памяти обоих версий – 64 ГБ. У более компактного устройства емкость АКБ 540 мАч, а у более крупного - целых 847 мАч.

Анонсы: Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу

Модель Watch GT 6 Pro будет выпускаться с диагональю экрана 46 мм. Разрешение экрана и емкость АКБ этого устройства будет аналогична модели Watch GT 6 46 мм. Однако ее размеры немного отличаются: 45,6 x 45,6 x 11,2 мм. Вес остался прежним.

Анонсы: Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу

Все три новинки оснащены акселерометром, гироскопом, компасом, барометром, датчиком освещенности, датчиком глубины, а также могут отслеживать температуру тела, частоту сердечных сокращений и ЭКГ. На борту также будет NFC, GPS, микрофон и динамик.

Анонсы: Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу

По слухам, цена на 41-миллиметровые часы Watch GT 6 в Еврозоне составит 259 евро, а на 46-миллиметровую модель - 279 евро. Первые будут поставляться с белыми, фиолетовыми и золотыми ремешками, вторые - с черными, коричневыми и зелеными. Watch GT 6 Pro будут стоить 379 евро и будут предлагаться с черными, коричневыми и серебристыми ремешками.

Анонсы: Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу

по информации gsmarena.com

