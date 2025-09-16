Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу

MForum.ru
16.09.2025, MForum.ru
Компания Huawei официально представит Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro 19 сентября, всего через несколько дней. Но официальные рендеры этих устройств уже появились в сети, а также стали известные некоторые характеристики.
Huawei Watch GT 6, как утверждается, будут доступны в двух размерах: 41 мм и 46 мм. Размеры 41-миллиметровых часов составляют 41,3 x 41,3 x 9,99 мм и весят 37,5 г, а размеры 46-миллиметровых часов - 46 x 46 x 11 мм и весят 51 г.
Первые оснащены OLED-дисплеем диагональю 1,32 дюйма, вторые экраном диагональю 1,47 дюйма. В обоих случаях разрешение экрана составляет 466x466 пикселей. Объем памяти обоих версий – 64 ГБ. У более компактного устройства емкость АКБ 540 мАч, а у более крупного - целых 847 мАч.
Модель Watch GT 6 Pro будет выпускаться с диагональю экрана 46 мм. Разрешение экрана и емкость АКБ этого устройства будет аналогична модели Watch GT 6 46 мм. Однако ее размеры немного отличаются: 45,6 x 45,6 x 11,2 мм. Вес остался прежним.
Все три новинки оснащены акселерометром, гироскопом, компасом, барометром, датчиком освещенности, датчиком глубины, а также могут отслеживать температуру тела, частоту сердечных сокращений и ЭКГ. На борту также будет NFC, GPS, микрофон и динамик.
По слухам, цена на 41-миллиметровые часы Watch GT 6 в Еврозоне составит 259 евро, а на 46-миллиметровую модель - 279 евро. Первые будут поставляться с белыми, фиолетовыми и золотыми ремешками, вторые - с черными, коричневыми и зелеными. Watch GT 6 Pro будут стоить 379 евро и будут предлагаться с черными, коричневыми и серебристыми ремешками.
© Антон Печеровый, MForum.ru, по информации gsmarena.com
Публикации по теме:
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru