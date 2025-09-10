Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально

MForum.ru
10.09.2025,
Apple обновила линейку "умных" часов, представив Apple Watch Series 11, Watch SE 3 и Watch Ultra 3. Три модели получили сотовую связь 5G, впервые в Apple Watch. В Series 11 и Watch Ultra 3 также появились новые функции отслеживания состояния здоровья, такие как повышение осведомленности о гипертонии.
Watch Series 11 - это самые тонкие умные часы от Apple, которые стали еще более долговечными, чем раньше. В серии 11 используется стекло Ion-X с керамическим покрытием, которое, как утверждается, в 2 раза прочнее, чем в серии 10.
Они доступны в тех же размерах 42 мм и 46 мм, что и раньше, в алюминиевых и титановых корпусах.
Переходя к отслеживанию состояния здоровья, Apple предлагает систему Hypertension awareness, которая будет выдавать предупреждение при обнаружении аномалий вашего кровяного давления. Эта функция еще не получила одобрения FDA, которое, по словам Apple, скоро поступит. Она будет доступна в 150 странах.
Еще одна новая функция - Sleep score, которая позволяет оценить эффективность ночного отдыха из 100 возможных. Это влияет на общую продолжительность сна, последовательность отхода ко сну, частоту пробуждений человека и количество времени, затрачиваемого на каждую стадию сна.
Apple также предлагает круглосуточное измерение частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом. Это стало возможным благодаря увеличенному времени автономной работы - Apple утверждает, что часы Series 11 будут работать без подзарядки до 24 часов, так что вы сможете носить их во время сна.
Модели Aluminum Series 11 выпускаются в цветах: Jet black, Silver, Rose Gold, and Space Gray. Apple также предлагает титановые версии, которые выпускаются в цветах натурального титана, золота и сланца.
Цена за 42-миллиметровую алюминиевую модель Series 11 начинается от 399 долларов, а за 46-миллиметровую - от 429 долларов. Модели с сотовой связью стоят на 100 долларов дороже. Серия 11 доступна для предварительного заказа в США, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Индии, Японии, ОАЭ и Великобритании. Поставки начнутся 19 сентября.
© Антон Печеровый,
