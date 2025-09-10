Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально

10.09.2025, MForum.ru

Как и ожидалось, Apple официально представила AirPods Pro 3. Они отличаются улучшенными басами и более широкой звуковой сценой, а также вдвое большей производительностью по сравнению с AirPods Pro 2 благодаря использованию новых поролоновых вкладышей (пяти размеров) и улучшенным технологиям.

На самом деле, Apple может похвастаться тем, что у них лучший ANC среди всех беспроводных наушников-вкладышей. При включенном ANC вы сможете слушать музыку в течение 8 часов без подзарядки, что на 33% больше, чем в AirPods Pro 2.

В режиме прозрачности звук будет звучать более естественно, а время автономной работы в этом режиме составляет до 10 часов. Функция слухового аппарата теперь доступна в Великобритании и ЕС после прохождения сертификации в этих регионах. По словам Apple, для пользователей слуховых аппаратов функция усиления звука при разговоре в шумных помещениях, например в ресторанах, теперь доступна автоматически, что обеспечивает "мощное усиление звука и снижение фонового шума".

AirPods Pro 3 оснащены встроенным пульсометром, позволяющим отслеживать более 50 видов тренировок в фитнес-приложении на iOS. Вы также получаете доступ к программе Workout Buddy от Apple, даже если у вас есть только iPhone и AirPods Pro 3. Программа использует данные о ваших тренировках и историю их проведения для создания персонализированной информации о мотивации во время занятий. Пользователи Fitness+ получают показатели производительности в режиме реального времени прямо на свой iPhone, такие как частота сердечных сокращений, количество сожженных калорий, прогресс в выполнении упражнений Move ring и индикатор сжигания калорий.

Появился новый дизайн, который должен подойти для ушей большего числа людей, основанный на более чем 10 000 сканированиях ушей и более чем 100 000 часах пользовательских исследований. Внутренняя конструкция была изменена таким образом, чтобы уменьшить размеры каждого наушника, а внешняя геометрия ушной раковины была выровнена по центру корпуса для повышения устойчивости. Наушники имеют класс защиты от пыли и воды IP57.

В AirPods Pro 3 встроена функция перевода, поддерживаемая Apple Intelligence. Вы можете просто говорить естественным образом на своем языке, и все, что вы скажете, будет переведено на язык вашего собеседника, если у него также есть AirPods Pro 3.

Если они этого не сделают, вы можете использовать свой iPhone в качестве горизонтального дисплея, на котором будет отображаться прямая трансляция того, что вы говорите, на языке, который предпочитает собеседник. Когда он отвечает, его слова автоматически переводятся на ваш язык и передаются в ваши AirPods.

Прямая трансляция также доступна на AirPods 4 с поддержкой ANC и AirPods Pro 2 с последней версией прошивки при подключении к iPhone с поддержкой Apple Intelligence под управлением iOS 26 и более поздних версий. На данный момент он поддерживает английский (Великобритания и США), французский, немецкий, португальский (Бразилия) и испанский языки. Позже в этом году появится поддержка итальянского, японского, корейского и китайского (упрощенного) языков.

AirPods Pro 3 доступны для предварительного заказа уже сегодня по цене 249 долларов в США и 50 других странах и регионах, а поступят в продажу 19 сентября.