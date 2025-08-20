Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году

Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году

20.08.2025, MForum.ru

В феврале Apple выпустила iPhone 16e в качестве преемника всей линейки iPhone SE. Поскольку в названии у него тот же номер, что и у обычных iPhone, были основания предположить, что о серия "e" будет обновляться ежегодно. И это может оказаться правдой – по слухам, iPhone 17e должен появиться следующей весной.

В Китае произошла утечка основных технических характеристик будущего устройства. Сообщается, что iPhone 17e оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и Dynamic Island (как и его предшественник), 12-мегапиксельной фронтальной камерой с функцией идентификации лица и 48-мегапиксельной камерой на задней панели. Вероятно, дизайн iPhone 17e будет обновлен.

Кроме того, iPhone 17e будет базироваться на чипе A19 (который, как ожидается, будет установлен в iPhone 17). Таким образом, можно предположить, что главным обновлением iPhone 17e по сравнению с 16e станет набор микросхем и новый дизайн. Впрочем, Apple могла изменить некоторые другие характеристики, о которых сегодня не упоминалось - например, емкость аккумулятора.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

