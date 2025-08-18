eSIM: Статистика Билайн - москвичи стали на 140% чаще интересоваться eSIM

18.08.2025, MForum.ru

За последний год количество абонентов, выбирающих технологию eSIM в Московском регионе, возросло более чем на 140%, а за два года — более чем в три раза. К таким выводам пришли аналитики Билайна, изучив данные за первое полугодие 2025 года. Исследование об использовании мобильной связи проводилось сотрудниками ПАО «ВымпелКом» на обезличенном массиве данных в период с 01.01.23 по 31.07.25. Выводы исследования могут отличаться от других источников, т.к. проведены на ограниченном объеме данных, - оговариваются аналитики.

Согласно исследованию, почти 64% всех устройств, поддерживающих eSIM, это смартфоны. Среди них самый популярный бренд — iPhone, за ним идут Samsung и Xiaomi. Наиболее распространённым устройством с этой технологией остаётся iPhone 11, хотя с появлением новых моделей его популярность постепенно снижается.

Пользователи смартфонов с eSIM стали более активными в интернете: за семь месяцев 2025 года потребление трафика возросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего увеличилось потребление данных при просмотре веб-страниц в браузерах и мессенджерах — на эти два вида трафика приходится 21% и 17% соответственно. Также активно используются социальные сети — 11%.

Чем объясняется такой рост популярности eSIM?

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна: «eSIM — это по сути привычная SIM-карта, микросхема которой встроена в смартфон на этапе его производства. Эта технология не только экономит место на устройствах, но и снижает риск их повреждения или потери. Если смартфон защищен паролем, то в случае его кражи или потери злоумышленник не сможет извлечь eSIM и воспользоваться, например, банковскими сервисами, а возможность иметь несколько телефонных номеров на одном устройстве делает его крайне востребованным среди пользователей».

Соглашусь с этими объяснениями. Кроме того, можно упомянуть, что пользователей привлекает возможность подключений без посещения офиса.

А еще за границей eSIM как правило позволяет подключить локальный тариф без покупки физической SIM, чем, впрочем, пользуются не так уж многие, предпочитая оставаться в роуминге с использованием услуг российских операторов.

Можно с уверенностью ожидать продолжения роста проникновения eSIM, но в регионах этот процесс замедляет высокая цена флагманов. А отключения мобильного интернета и вовсе не стимулируют инвестиции в дорогие и качественные смартфоны.

