Анонсы: Oppo Reno 13A для японского рынка представлен официально

MForum.ru
19.06.2025,
В июне 2024 года компания Oppo представила смартфон Reno 11A в Японии. Теперь для этого рынка производитель представил Reno 14 5G и, представляющий собой сравнительно недорогое устройство, Reno 13A.
Oppo Reno 13A оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD + с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1200 нит и защитным стеклом AGC Dragontrail STAR2. Дактилоскопический сенсор встроен в экран.
В вырезе дисплея находится фронтальная камера разрешением 32 Мп. Тыловая камера включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор с OIS, 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 112° и 2-мегапиксельную макрокамеру.
Основа аппаратной части – чипсет Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ памяти UFS 3.1. Oppo Reno 13A поддерживает расширение виртуальной оперативной памяти до 16 ГБ и до 1 ТБ внешнего хранилища с помощью microSD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
В программной части Oppo Reno 13A работает под управлением ColorOS 15 на базе Android 15. Из прочих спецификаций отметим поддержку двух SIM-карт + eSIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C и двойные динамики. Oppo Reno 13A получил класс защиты от пыли и воды IP68 / 69, толщину 7,8 мм и вес 192 грамма. Таким образом, технически эта новинка представляетсобой обновленную версию Reno 13F, которая была доступна на других рынках с января этого года.
Oppo Reno 13A оценен в 48 000 иен (~ 330 долларов) и уже доступен для предварительных заказов в Японии. Начало продаж – 26 июня. Купить новинку можно будет в трех цветах: угольно-сером, льдисто-голубом и ярко-темно-синем.
© Антон Печеровый,
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