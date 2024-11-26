Анонсы: Представлены Reno 13 и Reno 13 Pro – первые смартфоны на базе Dimensity 8350

26.11.2024, MForum.ru

Oppo представила новейшие устройства серии Reno в Китае. Reno13 и Reno13 Pro стали первыми устройствами, выпущенными с чипсетом Dimensity 8350 от MediaTek.

MediaTek Dimensity 8350 представляет собой кастомную версию Dimensty 8300 с точно такими же характеристиками CPU, GPU, NPU и беспроводного подключения. Оба смартфона также оснащены фирменным чипом Oppo X1, который помогает с беспроводным подключением, и получили защиту от влаги и пыли по классу IP69. Программное обеспечение включает в себя ColorOS 15 на базе Android 15.

Reno13 и Reno13 Pro оснащены одинаковыми основными камерами 50 МП (IMX890) с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольными сенсорами разрешением 8 МП. Дополнительно, Reno13 Pro получил телеобъектив 50 МП с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм и 3,5-кратным оптическим зумом. Оба телефона способны записывать видео до 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Reno 13 оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Reno 13 Pro получил немного большую 6,83-дюймовую панель разрешением FHD+ и той же частотой обновления 120 Гц. Для сэлфи служат сенсоры разрешением 50 Мп Дактилоскопические сенсоры встроены в экран.

Reno13 оснащен аккумулятором емкостью 5600 мАч, в то время как Pro получает немного больший аккумулятор емкостью 5800 мАч. Оба телефона поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт.

Reno13 поставляется в цветах Midnight Black, Galaxy Blue и Butterfly Purple. Цены начинаются от 2699 юаней (372 доллара США) за комплектацию 12/256 ГБ.

Reno13 Pro доступен в цветах Midnight Black, Starlight Pink и Butterfly Purple. Цены начинаются от 3399 юаней (470 долларов США). Обе новинки доступны для предварительного заказа в Китае в интернет-магазине Oppo. Поставки начнутся 29 ноября.