Анонсы: Представлены Reno 13 и Reno 13 Pro – первые смартфоны на базе Dimensity 8350

MForum.ru
26.11.2024,
Oppo представила новейшие устройства серии Reno в Китае. Reno13 и Reno13 Pro стали первыми устройствами, выпущенными с чипсетом Dimensity 8350 от MediaTek.
MediaTek Dimensity 8350 представляет собой кастомную версию Dimensty 8300 с точно такими же характеристиками CPU, GPU, NPU и беспроводного подключения. Оба смартфона также оснащены фирменным чипом Oppo X1, который помогает с беспроводным подключением, и получили защиту от влаги и пыли по классу IP69. Программное обеспечение включает в себя ColorOS 15 на базе Android 15.
Reno13 и Reno13 Pro оснащены одинаковыми основными камерами 50 МП (IMX890) с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольными сенсорами разрешением 8 МП. Дополнительно, Reno13 Pro получил телеобъектив 50 МП с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм и 3,5-кратным оптическим зумом. Оба телефона способны записывать видео до 4K со скоростью 60 кадров в секунду.
Reno 13 оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Reno 13 Pro получил немного большую 6,83-дюймовую панель разрешением FHD+ и той же частотой обновления 120 Гц. Для сэлфи служат сенсоры разрешением 50 Мп Дактилоскопические сенсоры встроены в экран.
Reno13 оснащен аккумулятором емкостью 5600 мАч, в то время как Pro получает немного больший аккумулятор емкостью 5800 мАч. Оба телефона поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт.
Reno13 поставляется в цветах Midnight Black, Galaxy Blue и Butterfly Purple. Цены начинаются от 2699 юаней (372 доллара США) за комплектацию 12/256 ГБ.
Reno13 Pro доступен в цветах Midnight Black, Starlight Pink и Butterfly Purple. Цены начинаются от 3399 юаней (470 долларов США). Обе новинки доступны для предварительного заказа в Китае в интернет-магазине Oppo. Поставки начнутся 29 ноября.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о 4G и 5G версиях Reno 12F / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Reno 11F 5G / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 3 на базе MediaTek Dimensity 8350 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Reno 13 и Reno 13 Pro – первые смартфоны на базе Dimensity 8350 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 5G с 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Moto G 5G (2025) замечен на рендерах / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru