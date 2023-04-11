Слухи: Появилась информация о спецификациях Oppo Reno 10 Pro+

11.04.2023, MForum.ru

Oppo продолжает свою стратегию выпуска смартфонов Reno среднего класса. Поскольку серия Reno9 была представлена в ноябре прошлого года, мы очень близки к запуску грядущей серии Reno10. Согласно источникам из Китая, она также будет состоять из трех устройств: Reno10, Reno10 Pro и Reno10 Pro+.

Ожидается, что Reno10 будет базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon 778G, который является тем же, что и у его предшественника Reno9. В тоже время, Reno10 Pro будет работать с Dimensity 8200 от MediaTek, что является небольшим шагом вперед по сравнению с Dimensity 8100 от Reno9 Pro.

Старшая модель семейства, Reno10 Pro+, может получить Snapdragon 8+ Gen 1, как и его предшественник. Также в активе этой новинки ожидаются 6,74-дюймовый изогнутый экран с частотой 120 Гц производства Tianma, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Тыловая камера Reno10 Pro+ будет строенной: 50-мегапиксельная основная камера с датчиком Sony IMX890, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с Sony IMX355 и 64-мегапиксельный перископный телеобъектив с датчиком OmniVision OV64b. В круглом вырезе экрана разместится 32-мегапиксельная камера с датчиком Sony IMX709. Рамка телефона будет пластиковой.

Таким образом, по сравнению с Reno9 Pro+, новая модель добавляет телеобъектив с перископом и увеличивает мощность зарядки до 100 Вт с 80 Вт. На первый взгляд, это единственные улучшения. Впрочем, чтобы узнать официальную информацию, стоит подождать анонса.