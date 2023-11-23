Анонсы: Представлен Oppo Reno 11 с чипсетом Dimensity 820 и камерой Sony LYT-600

23.11.2023, MForum.ru

Как и планировалось, Oppo представила серию Reno 11 в Китае. Модельный ряд состоит из двух устройств, а именно Reno 11 и Reno 11 Pro. Относительно предшественников обе новинки получили слегка измененный дизайн, обновленные камеры и более мощные чипы.

Oppo Reno 11 оснащен 6,7-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2412 x 1080 пикселей (FHD+), с плотностью пикселей 394 PPI и частотой обновления 120 Гц. 10-битная панель HDR10+ с круглым вырезом по центру поддерживает затемнение ШИМ до 2160 Гц, локальный пиковый уровень яркости 950 нит и частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Для биометрии используется встроенный в экран датчик отпечатков пальцев.

Внутри установлен чипсет MediaTek Dimensity 8200 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 3.1. Oppo Reno 11 работает под управлением ColorOS 14 на базе Android 14. Это одно из первых устройств, поставляемое с последней версией мобильного программного обеспечения Oppo. За автономность отвечает АКБ емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 67 Вт.

Фоточасть представлена тройной камерой на задней панели, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика Sony LYT-600 с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольного модуля разрешением 8 МП и 32-мегапиксельного телеобъектива IMX709 с 2-кратным увеличением. На передней панели находится еще один 32 Мп датчик Sony IMX709 для селфи и видеозвонков. Oppo утверждает, что аппаратное обеспечение камеры сопряжено с флагманской системой обработки изображений уровня Find.

Цена Oppo Reno 11 в Китае составляет 2499, 2799 и 2999 юаней за версии 8+256, 12+256 и 12+512 Гб (ОЗУ + встроенная память), соответственно. Купить новинку можно в трех цветах - «Черный обсидиан», «Синий флюорит» и «Лунный камень». Прием предварительных заказов уже начался, старт продаж – 25 ноября. В качестве бонуса покупатели получают бесплатную замену аккумулятора в течение первых четырех лет с момента покупки.