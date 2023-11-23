Анонсы: Oppo Reno 11 Pro базируется на SD8+ Gen 1 и поддерживает зарядку 80 Вт

MForum.ru
23.11.2023,
Oppo Reno 11 Pro оснащен 6,74-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем разрешением 2772x1240 пикселей (1,5K) с плотностью изображения 450 PPI, глубиной цвета 10 бит и частотой обновления 120 Гц. Экран с круглым вырезом по центру поддерживает HDR10+, затемнение PWM 2160 Гц, частоту дискретизации касания 240 Гц и локальный пиковый уровень яркости 1600 нит.
Основа «железа» - чип Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 3.1. Как и базовая модель, Oppo Reno 11 Pro поставляется с последней версией ColorOS 14 на базе Android 14.
На задней панели Oppo Reno 11 Pro расположена система тройной камеры, состоящая из основного датчика Sony IMX890 с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольного модуля на 8 МП и телеобъектива Sony IMX709 с 2-кратным увеличением на 32 МП. Фронтальная 32-мегапиксельная селфи-камера использует тот же сенсор, что и зум-камера. Как и в Oppo Reno 11, камеры оснащены флагманской системой обработки изображений уровня серии Find X.
Телефон оснащен двумя стереодинамиками, линейным вибромотором по оси X и встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев. Предлагаемые им варианты подключения включают две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC и USB Type-C. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4700 мАч, который поддерживает стандарт зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.
Новинка будет доступна в двух версиях – с 256 и 512 Гб встроенной памяти, объем ОЗУ обоих вариантов – 12 Гб. Цены составляют 3499 и 3799 юаней, соответственно. Купить новинку можно в цветах «Черный обсидиан», «Бирюзово-зеленый» и «Лунный камень». Устройство доступно для предварительного заказа, а первые покупатели получат бесплатную замену аккумулятора в течение первых четырех лет с момента покупки.
© Антон Печеровый,
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