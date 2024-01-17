Слухи: Появились подробности о смартфоне Reno 11F 5G

17.01.2024, MForum.ru

Oppo Reno11 и Reno 11 Pro недавно вышли на международный рынок, но уже скоро компанию им может составить еще один представитель серии – Reno11F 5G. Свежая утечка об этой новинке раскрыла его внешний вид и подробности о спецификациях.

Reno11F будет оснащен плоским 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.

В вырезе экрана разместится 32 Мп фронтальная камера. На задней панели находится основная камера 64 МП с датчиком OV64B, а также сверхширокоугольная камера 8 МП (IMX355) и макрокамера 2 МП.

Аппаратная часть будет представлена чипсетом Dimensity 7050, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Впрочем, в части хранилища могут быть и другие конфигурации. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт. ОС – ColorOS 14 на базе Android 14.

Oppo Reno11F 5G будет доступен в зеленом, розовом и синем цветах, его запуск в Малайзии запланирован на 24 февраля.