Анонсы: Глобальная версия Oppo Reno 14 5G представлена в Японии

19.06.2025, MForum.ru

В прошлом месяце Oppo представила Reno 14 и Reno 14 Pro в Китае и пообещала мировой релиз новинок в начале июля. В Японии анонс глобальной версии Reno 14 уже состоялся.

Oppo Reno 14 5G оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1,5 Кбит/с (2760 x 1256 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 1200 нит. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i. Размеры устройства – 158 x 75 x 7,4 мм, вес - 187 граммов, степень защиты от воды и пыли - IP68/IP69.

Oppo Reno 14 5G оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой с автофокусом, способной снимать видео с разрешением до 4K 60 кадров в секунду. На задней панели установлена тройная камера, состоящая из 50-мегапиксельного основного сенсора Sony LYT 600 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного сенсора и 50-мегапиксельного сенсора с телеобъективом и 3,5-кратным оптическим зумом и OIS.

Oppo Reno 14 5G базируется на чипсете MediaTek Dimensity 8350, который дополняют оперативная память типа LPDDR5X и встроенное хранилище типа UFS 3.1. Также отметим систему охлаждения с паровой камерой площадью 4700 мм2. ОС – ColorOS 15 на базе Android 15.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Беспроводная зарядка не поддерживается. Также в активе Oppo Reno 14 5G присутствуют два динамика, две SIM-карты, eSIM, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, NFC и встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев.

Цены на Oppo Reno 14 5G еще не объявлены, он поступит в продажу в Японии с 17 июля. Купить устройство можно будет в двух цветовых вариантах: люминесцентно-зеленом и опалово-белом.