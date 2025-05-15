Анонсы: Oppo Pad SE официально представлен в Малайзии

MForum.ru
15.05.2025,
В прошлом году Oppo выпустила несколько планшетов в Малайзии, включая Pad Neo, Pad 3 и Pad 3 Pro. Теперь бренд представил свой первый планшет 2025 модельного года для малазийского рынка — Oppo Pad SE.
Новинка позиционируется как универсальное устройство, ориентированное на молодых специалистов. По мнению производителя, оно призвано удовлетворять как потребности в производительности, так и потребности в развлечениях.
Oppo Pad SE оснащен 11-дюймовым 2K LCD-экраном с частотой обновления 90 Гц. Пиковая яркость 500 нит. Также отметим антибликовое матовое покрытие, обеспечивающее комфорт для глаз в различных условиях освещения. За автономность Oppo Pad SE отвечает аккумулятор емкостью 9340 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
Oppo Pad SE предлагает Google Gemini для помощи в повседневных задачах и O+ Connect для бесперебойной передачи файлов между устройствами Oppo и iPhone. Такие функции, как App Relay, Multi-Screen Connect и Multi-Window Display, позволяют пользователям без труда продолжать работу на разных устройствах и управлять несколькими приложениями одновременно.
Родители оценят детский режим, который позволяет контролировать доступ к YouTube Kids, устанавливать ограничения по времени использования и ограничивать контент, а функция защиты глаз помогает защитить зрение детей при длительном использовании. Остальные спецификации еще официально не подтверждены, вероятная аппаратная платформа MediaTek Helio G100.
Цена Oppo Pad SE в Малайзии составит 699 малазийских ринггитов (~163 доллара США) за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Новинка доступна в двух цветах – Starlight Silver и Twilight Blue. В период с с 15 по 24 мая 2025 года Oppo Pad SE будет предлагаться со скидкой, по цене 599 малазийских ринггитов (~140 доллара США). Бонусом за предзаказ станет защитный чехол по цене 1 ринггит, вместо 99 ринггитов.
© Антон Печеровый,
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