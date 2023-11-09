Это интересно: Oppo рассказала о будущих камерах своих устройств

09.11.2023, MForum.ru

Oppo провела ежегодный фотофорум, ставший источником нескольких интересных новостей о предстоящих планах компании в области обработки изображений. Система камер Hasselblad HyperTone следующего поколения дебютирует в серии Oppo Find X7.

Компания Oppo подробно рассказала о новой разработке. Кроме того, было подтверждено, что будущие серии Oppo Reno 11 и OnePlus 12 получат ту же систему изображений, что и Find X7.

В рамках форума Oppo рассказала о своих усилиях по разработке совершенно нового механизма HyperTone Image Engine, который использует вычислительную фотографию для устранения искажений и других распространенных проблем мобильной фотографии. Механизм HyperTone также обеспечивает шумоподавление AI в области RAW и предлагает индивидуальную коррекцию яркости пикселей с помощью технологии фотонной матрицы.

Oppo утверждает, что новый механизм обработки изображений может повысить четкость на 30% и снизить шум изображения на 60%. Новая обработка изображений включает в себя управление тональной компрессией и объединение изображений с цифровыми негативами.

Oppo также похвасталась расширенной выборкой цветов, решая такие проблемы, как цветение, с помощью встроенного искусственного интеллекта и портретных снимков с четким ощущением пространства. Предстоящий телеобъектив серии Find X7 рекламируется как самый мощный зум-объектив в отрасли и обещает большую универсальность в условиях слабого освещения.