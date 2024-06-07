Слухи: Раскрыты подробности о 4G и 5G версиях Reno 12F

07.06.2024, MForum.ru

Oppo подтвердила, что выпустит серию Reno12 на международном уровне уже в этом месяце. Ранее глобальная модель Reno12 Pro была зарегистрирована в Европе, причем с другим чипсетом, нежели одноименная китайская модель.

Кроме того, выяснилось, что Oppo также выпустит Reno 12F на международном уровне в двух версиях: с поддержкой сетей 5G и в 4G варианте.

По данным искателей утечек, Reno12 F 4G должен работать на Snapdragon 680, а модель 5G будет использовать Dimensity 6300.

В обеих моделях будет установлена основная камера разрешением 50 МП с сенсором OmniVision OV50D. В качестве вспомогательного будет использоваться сверхширокоугольный 8 МП сенсор и еще один сенсор разрешением 2 Мп (скорее всего, глубины или макро). Для селфи будет предусмотрена 32-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX615. Также отметим, что смартфоны Reno12 F получат светодиодное кольцо вокруг одной из камер на задней панели.

Однако модель с 4G не будет поддерживать NFC. Будет ли поддержка NFC в версии 5G на текущий момент информации нет.

Стартовая цена варианта 4G в Юго-Восточной Азии составит «не менее 300 долларов». Цветовая гамма новинок будет включать в себя три варианта: зеленый, оранжевый и серый.