Анонсы: Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально

MForum.ru
08.02.2024,
На Таиланде представлен смартфон Oppo Reno 11F 5G, который стал последним дополнением серии Reno 11. Напомню, в эту линейку входят Reno 11 с процессором Dimensity 7050 и Reno 11 Pro с процессором Dimensity 8200.
Oppo Reno 11F 5G оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с круглым вырезом. Разрешение дисплея – FHD+, частота обновления 120 Гц, частота дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Также отметим 100-процентную цветовую гамму DCI-P3, плотность пикселей 394 ppi, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и защитное стекло Panda.
В вырезе экрана Reno 11F 5G установлена 32-мегапиксельная селфи-камера Sony IMX615. На задней панели устройства расположены 64-мегапиксельная основная камера OmniVision OV64B, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная камера для макросъемки.
В основе «железа» Oppo Reno 11F 5G находится чип Dimensity 7050, который дополняют 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, до 8 ГБ виртуальной памяти и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.
Также отметим две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB-C и слот для карт microSD. Класс защиты от влаги – IP65, размеры новинки 161,1 x 74,7 x 7,54 мм, вес – 177 граммов. В программной части Oppo Reno 11F 5G поставляется с Android 14 на базе ColorOS 14.
Reno 11F 5G уже поступил в продажу в Таиланде по цене 10 990 бат (~ 307 долларов США). Его можно приобрести в зеленом Palm Green, синем Ocean Blue и розовом Coral Purple. Позднее новинка может появиться на других рынках, включая Индонезию и Малайзию. В Индии он, скорее всего, будет переименован в Oppo F25 5G. Также отметим, что будущий OnePlus Nord CE 5 Lite во многом похож на Reno 11F.
© Антон Печеровый,
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