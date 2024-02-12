Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony

MForum.ru
12.02.2024,
Oppo представила смартфоны серии Reno11 в ноябре прошлого года. С учетом скорости обновления этой линейки можно ожидать, что их преемники появятся до начала второго полугодия 2024 года. Официальной информации нет, но информатор Смарт Пикачу (имя в переводе с китайского) на Weibo намекнул на улучшения камеры.
Oppo Reno 11 Pro (версия для Китая)
Источник сообщил, что серия Oppo Reno12 будет оснащена новым сенсором Sony. В серию Reno11 входят три смартфона — Reno11, Reno11 Pro и Reno11 F. Базовая модель и ее Pro версия оснащены основными камерами разрешением 50 МП, а версия F — сенсором разрешением 64 МП. Впрочем, информации о разрешении камер линейки Oppo Reno12 пока нет, как и данных о том, сколько устройств войдет в эту линейку.
Также отметим, что китайские Reno11 и Reno11 Pro оснащены чипами Dimensity 8200 и Snapdragon 8+ Gen 1 соответственно. В тоже время глобальные версии базовой модели и модели Pro построены на Dimensity 7050 и Dimensity 8200. Reno11 F оснащен процессором Dimensity 7050 SoC. Данных о том, какие чипсеты станут основой моделей серии Oppo Reno12, пока нет.
© Антон Печеровый,
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