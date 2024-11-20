Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench

MForum.ru
20.11.2024,
Oppo представит Reno13 и Reno13 Pro на следующей неделе, 25 ноября. По слухам аппаратной платформой новинок станет MediaTek Dimensity 8300. Эта информация подтверждена результатами тестов Geekbench, проведенных на прототипах обоих будущих смартфонов.
Прототип Reno13 (номер модели PKM110) прошедший Geekbench 6.2, был оснащен 12 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 15 (без сомнения, с оболочкой ColorOS 15 поверх). Reno13 Pro (предположительный номер модели PKK110) был оснащен 16 ГБ оперативной памяти и также работал под управлением Android 15. Конечно, могут быть предложены и другие варианты комбинаций памяти.
Что интересно, информатор Anvin (@ZionsAnvin) утверждает, что Oppo может рекламировать чипсет семейства Reno13 как Dimensity 8350, улучшенную версию Dimensity 8300. Со стороны производителя это попытка выделить устройства на фоне остальных смартфонов на базе 8300. Впрочем, другие производители смартфонов делают то же самое, добавляя к названию SoC такие слова, как «Ultra» или «Pro», пытаясь намекнуть на какое-то существенное отличие, которое никогда не подтверждается в реальных тестах.
© Антон Печеровый,
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