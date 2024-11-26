Анонсы: Oppo Pad 3 на базе MediaTek Dimensity 8350 представлен официально

MForum.ru
26.11.2024,
Помимо новых смартфонов серии Reno, компания Oppo представила планшет Oppo Pad 3, оснащённый дисплеем с высокой частотой обновления и мощными внутренними компонентами, при цене от 2099 юаней (290 долларов США).
Oppo Pad 3 оснащен 11,61-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 2800 x 2000 пикселей с переменной частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 700 нит, соотношением сторон 7:5 и частотой дискретизации касания 480 Гц. Он поддерживает ввод с помощью стилуса и технологию письма с нанотекстурой, напоминающую бумагу, что обеспечивает реалистичный опыт работы с ручкой и бумагой, идеально подходящий для профессионалов и творческих людей.
Основа аппаратной платформы чипсет MediaTek Dimensity 8350, созданный на основе передового 4-нм процесса TSMC. За графику отвечает Mali-G615 MC6. Также в активе Oppo Pad 3 до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Программная часть построена на базе Android 15 с оболочкой ColorOS 15, получившей оптимизации для удобства использования планшета, включая ряд функций многозадачности и удобный интерфейс, который улучшает общую функциональность устройства.
Планшет оснащен 8-мегапиксельной тыловой камерой со светодиодной вспышкой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. За автономность Oppo Pad 3 отвечает аккумулятор емкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. Эта мощная батарея обеспечивает длительное время работы, позволяя пользователям работать, играть и оставаться на связи дольше без частой подзарядки.
Кроме того, Oppo Pad 3 оснащен аудио USB Type-C и шестью сертифицированными динамиками Hi-Res для захватывающего звука. Новинка получила гладкий металлический дизайн, толщину всего 6,29 мм и вес 533 грамма. Коммуникационные возможности включают в себя Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и 5G для универсального подключения и бесперебойной передачи данных.
Также планшет Oppo Pad 3 поддерживает Smart Keyboard, специально разработанный аксессуар, который можно приобрести отдельно. Он подключается с помощью Pogo Pins и имеет ход клавиш 1,5 мм, AI-клавишу для Breeno Assistant, подключение одним касанием NFC и регулируемый угол наклона 120°, и все это в легком корпусе из полиуретана весом 430 г.
Oppo Pad 3 доступен в цветах Star Track Bright Silver, Sunset Purple и Night Blue. Цены начинаются от 2099 юаней за версию с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Топовый вариант 12+512 Гб обойдется в 3099 юаней. Oppo Smart Keyboard стоит 499 юаней. Старт продаж – 29 ноября
© Антон Печеровый,
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