Слухи: Oppo Reno 8T может выйти в 4G и 5G вариантах

MForum.ru
10.01.2023,
Если верить слухам, Oppo планирует выпустить новый смартфон серии Reno 8, получивший название Reno 8T. Недавняя утечка раскрыла несколько подробностей о нем, а также поделилась рендерами. Новинка, скорее всего, станет глобальной.
Ожидается, что Oppo Reno 8T 5G будет оснащен 6,67-дюймовым 10-битным OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на чипсете Snapdragon 695 5G в сочетании с оперативной памятью типа LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Аккумулятор емкостью 4800 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт.
Для фотосъемки Oppo Reno 8T будет оснащен тройным блоком камеры на задней панели. Основной датчик тыловой камеры 108 Мп, в качестве вспомогательных выступает пара 2-мегапиксельных датчиков. Что касается программного обеспечения, устройство будет работать под управлением Android 13 с оболочкой ColorOS 13 поверх него.
Oppo Reno 8T 4G оснащен чипсетом Mediatek Helio G99 с графическим процессором Mali-G57 MC2. SoC будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Мощность быстрой зарядки составит 33 Вт. Новинка также может работать под управлением Android 13.
Кроме того, в отчете предполагается, что модель 4G будет иметь заднюю панель из искусственной кожи, которая также была замечена на Oppo Reno 7. Версия 5G будет иметь тот же дизайн, что и Oppo A1 Pro 5G и Realme 10 Pro+ 5G.
Дата запуска Oppo Reno 8T пока неизвестна. Тем не менее, в отчете говорится, что смартфон дебютирует на мировом рынке к концу этого месяца и прибудет в Индию (возможно, под именем F23) в следующем месяце.
© Антон Печеровый,
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