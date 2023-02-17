Слухи: Появились некоторые спецификации Oppo Reno 10

17.02.2023, MForum.ru

Серия Oppo Reno10 должна быть запущена в ближайшее время, а информатор DigitalChatStation раскрыл некоторые слухи о характеристиках предстоящей линейки на Weibo.

Сообщается, что стандартный Reno10 будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+, 2-кратным портретным объективом сзади и 32-мегапиксельной селфи-камерой спереди.

Модель с высокой конфигурацией, предположительно названная Reno10 Pro+, получит более приятный дисплей с разрешением 1,5K (1220 x 2712 пикселей), 50-мегапиксельный датчик основной камеры Sony IMX890 и дополнительный объектив с перископной оптикой, который не так распространен в среднем сегменте. Pro+ также будет оснащен двухэлементной батареей емкостью 4600 мАч.