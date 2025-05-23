Анонсы: Новая версия Xiaomi Watch S4 использует специальный чипсет Xring T1

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Анонсы: Новая версия Xiaomi Watch S4 использует специальный чипсет Xring T1

23.05.2025, MForum.ru

Xiaomi анонсировала новую версию Watch S4, f смелое «XRING INSIDE» должно рассказать всем, что нового. Модель называется Xiaomi Watch S4 «15th Anniversary Edition» в честь 15-летия компании.

Анонсы: Новая версия Xiaomi Watch S4 использует специальный чипсет Xring T1

Новинка работает на фирменном чипе под названием Xring T1. Безусловно, самая интересная часть этого чипа — да и вообще всех этих часов — заключается в том, что T1 имеет модем 4G LTE, разработанный самой Xiaomi. Выход Xiaomi на рынок модемов — потенциально большое дело — по общему признанию, 4G проще, чем 5G, но это только начало.

Анонсы: Новая версия Xiaomi Watch S4 использует специальный чипсет Xring T1

Xiaomi утверждает, что он на 35% эффективнее 4G-модема внутри оригинальных часов S4. Новые часы S4 могут работать до 9 дней при подключении к сети (на два дня дольше, чем старые S4), по-видимому, и до 4 дней при интенсивном использовании. При подключении к смартфону можно получить до 15 дней с функцией «Поднять для пробуждения» или до 5 дней с постоянно включенным дисплеем.

Анонсы: Новая версия Xiaomi Watch S4 использует специальный чипсет Xring T1

Новый чипсет обеспечивает интересную новую функцию — при удаленном управлении камерой телефона он показывает прямую трансляцию с камеры. Он также поддерживает анимированные обои.

Анонсы: Новая версия Xiaomi Watch S4 использует специальный чипсет Xring T1

Корпус выполнен из нержавеющей стали, как и у обычного S4, но модель eSIM также может похвастаться кованым карбоновым безелем и линзой Dragon Glass (оригинал использует обычное стекло). Дисплей 1,43 дюйма, разрешение 466 x 466 пикселей, пиковая глобальная яркость 1500 нит. Остальные параметры аналогичны базовой модели.

Анонсы: Новая версия Xiaomi Watch S4 использует специальный чипсет Xring T1

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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