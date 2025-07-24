Микроэлектроника: STMicro – первый убыток за 10+ лет из-за расходов на реструктуризацию

MForum.ru

Микроэлектроника: STMicro – первый убыток за 10+ лет из-за расходов на реструктуризацию

24.07.2025, MForum.ru

Компания STMicroelectronics сообщила об убытке во 2q2025, первом за более чем десятилетие. Результаты ниже рыночных ожиданий в компании объясняют расходами на реструктуризацию. Об этом рассказывает Reuters.

Компания известна выпуском силовых чипов для Tesla, eSIM-модулей для Apple. Убыток составил $133 млн. Компания поясняет, что это связано с обесценением активов на $190 млн, расходами на реструктуризацию и другими расходами. Если исключить из расчета расходы на реструктуризацию, получилась бы прибыль в размере $57 млн.

STMicro полагается в основном на собственное (in-house) производство, что создает сложности для компании. В периоды низкого спроса производственные мощности компании были недостаточно загружены, а расходы на персонал росли. Конкуренты – Infineon и NXP все больше полагаются на контрактное производство и потому не пострадали от этих негативных процессов.

В целом, компании, ориентированные на рынки автомобильных, промышленных и потребительских микросхем, такие как STMicro, Texas Instruments и NXP, столкнулись с падением продаж, связанным со снижением спроса, высокими запасами и геополитическими проблемами.

В 2024 году STMicro уже представила план сокращения расходов, направленный на реструктуризацию производственных мощностей с целью экономии сотен миллионов долларов к 2027 году.

Эти планы включают сокращение 5000 рабочих мест во Франции и Италии в ближайшие 3 года. Они вызвали недовольство в правительствах этих стран, которым совместно принадлежит 27.5% акций компании. Правительство Италии даже попыталось добиться отставки гендиректора, обвинив руководство компании в инсайдерской торговле акциями.

Несмотря на проблемы, выручка компании растет – она составила $2.76 млрд в 2q2025, в 3q2025 ожидается выручка в размере $3.17 млрд. Поскольку ЕС вряд ли избежит роста инфляции (гиперинфляции?), выручка будет расти далее, а вот получится ли сводить концы с концами – это еще вопрос.

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теги: микроэлектроника участники рынка производители кристаллов STMicro

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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