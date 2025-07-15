Микроэлектроника: У американцев не получилось оставить Китай без американских чипов ИИ

15.07.2025, MForum.ru

Как и множество других кавалерийских наскоков с уже предсказуемым последующим отступлением, инициатива "команды Т" по оставлению Китая без доступа к чипам ИИ потерпела фиаско.

Американцы попытались было запретить поставки чипов ИИ в Китай, китайцы тихонько напомнили, откуда США получают необходимые их военной и гражданской промышленности РМ и РЗЭ, и в июне 2025 года была заключена сделка, в рамках которой китайцы возобновят поставки редких и редкоземельных металлов в США, а американцы ослабят ограничения на поставку передовых технологий в Китай.

В частности, Nvidia уже подала заявку на получение экспортных лицензий на поставку в Китай видеокарт H20 и получила "предварительное одобрение". Об этом сообщает blogs.nvidia, как заметили в Ъ. Теперь ничто не помешает китайским компаниям и далее наращивать вычислительный/интеллектуальный потенциал их LLM и систем ИИ на их основе.

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теги: микроэлектроника Китай США экспортные ограничения чипы ИИ Nvidia торговые войны

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