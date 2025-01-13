Микроэлектроника: США ужесточают контроль над потоками ИИ-чипов по всему миру

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Микроэлектроника: США ужесточают контроль над потоками ИИ-чипов по всему миру

13.01.2025, MForum.ru

Сегодня правительство США (которому осталось действовать лишь несколько дней), заявило, что еще более ограничит экспорт чипов и технологий ИИ. Цель ограничений – сохранить передовые вычислительные мощности в США и среди союзников этой страны, а также еще более ограничить доступ Китая к современным технологиям.

Новые правила ограничат количество чипов ИИ, которые можно экспортировать в большинство стран. При этом будут разрешены их неограниченные поставки в США и в союзные страны. Сохранится запрет на экспорт ИИ чипов в Китай, Россию, Иран и Северную Корею.

«США сейчас лидируют в области ИИ — как в разработке ИИ, так и в проектировании микросхем ИИ, и крайне важно, чтобы так продолжалось и дальше», — заявила глава Минторга США, министр торговли Джина Раймондо.

Инициатива завершает последовательные действия администрации Байдена в последние 4 года по ограничению доступа Китая к передовым чипам, способным повысить военный потенциал Китая. Кроме того, она поможет США сохранять высокие позиции на рынке ИИ за счет закрытия ряда лазеек и добавления очередных барьеров для поставок чипов в ряд стран мира.

Интрига в том, что решение принято в последние дни работы правительства администрации Байдена. Пока что трудно судить, какую позицию в этом плане займет правительство Дональда Трампа. Как говорится, возможны варианты. Постановление должно вступить в силу через 120 дней с момента публикации, так что у администрации Трампа еще будет время выработать позицию в его отношении.

Новые ограничения будут введены для современных графических процессоров (GPU), которые используются для ИИ ЦОД, необходимых для обучения моделей ИИ. Чтобы получить разрешения на экспорт авторизованным компаниям предстоит соблюдать различные условия и ограничения, включая требования к отчетности и, например, к соблюдению прав человека.

Регламент устанавливает требования к лицензированию ряда чипов, за исключением некоторых, а также устанавливают контроль над так называемыми «весами моделей» передовых моделей ИИ «с закрытым весом».

Регламент делит мир на 3 уровня. Около 18 стран, включая Японию, Великобританию, Южную Корею и Нидерланды, будут освобождены от правил. Еще около 120 стран, включая Сингапур, Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, столкнутся с ограничениями. И, как уже говорилось ранее, поставки чипов еще одной группе стран, будут запрещены. Компаниям со штаб-квартирой в США будет разрешено развертывать за пределами США не более 50% вычислительных ИИ-мощностей, не более 25% за пределами стран уровня 1.

«США должны быть готовы к быстрому росту возможностей ИИ в ближайшие годы, что может оказать преобразующее влияние на экономику и национальную безопасность», - заявили в правительстве США.

Далеко не все в отрасли с энтузиастом восприняли очередную регуляторную меру. В Nvidia, которая не первый год критикует экспортные ограничения США как чрезмерные, и на этот раз называют решение правительства США «чрезмерным превышением полномочий». Компания отмечает, что Белый дом собрался ужесточать меры в отношении «технологий, которые уже доступны в массовых игровых ПК и другом потребительском оборудовании». В Oracle заявили, что новые правила отдадут «большую часть мирового рынка ИИ и графических процессоров китайским конкурентам».

По материалам Reuters

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теги: микроэлектроника экспортный контроль санкции регулирование чипы ИИ

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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