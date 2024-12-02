Микроэлектроника: Правительство Байдена в последний раз представило новые ограничения в области экспорта микроэлектроники в Китай

MForum.ru
02.12.2024,
Под экспортные ограничения на этот раз попало производственное оборудование 24 типов, а также 3 категории ПО, необходимого для разработки полупроводников.
Значительное внимание в новых правилах экспорта уделено ограничениям на поставку в Китай сверхбыстрой памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которая считается принципиально необходимой для создания передовых систем ИИ и высокопроизводительных вычислительных систем, причем не только американской, но и произведенной в других странах, например, в Сингапуре, в Малайзии, Израиле, на Тайване и в Южной Кореи. Удивительно, но в этом списке нет Японии и Нидерландов. Это изрядно снижает уровень действенности санкций.
Одно из новых правил касается оборудования для производства полупроводников, предназначенного для материкового Китая или Макао.
Другое правило из новых ограничивает поставки зарубежных товаров компаниям, включенным в список организаций Минторга США, как связанные с китайскими военными или с предполагаемыми нарушениями прав человека. Их число выросло до 140, в список попала, например, Naura Technology Group. Ограничения ударят и по таким китайским вендорам оборудования для производства микросхем как Piotech и SiCarrier Technology.
Санкции, это до какой-то степени обоюдоострый инструмент, поэтому новые ограничения, весьма вероятно, нанесут финансовый ущерб таким американским вендорам производственного оборудования как Lam Research, KLA и Applied Materials, а также некоторым неамериканским компаниям.
Реакция Китая была предсказуемой – МИД Китая в очередной раз обвинило США в злоупотреблении экспортным контролем с целью «злонамеренной блокады и подавления» Китая.
Посмотрим, будут ли какие-то послабления для Китая после перехода власти в США к правительству Трампа. Что, конечно, сомнительно. Скорее всего, напротив, политика «торможения» технологического развития Китая продолжится, особенно, в части ИИ и производства современных микросхем.
Я пока не смог найти ссылку на оригинал текста о новых ограничениях, хотя сомневаться в происхождении данных нет смысла, о них написали Reuters и Bloomberg, но без ссылки на оригинал. Такое впечатление, что американцы настолько спешили объявить о санкциях, что не успели подготовить окончательный документ.
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теги: микроэлектроника экспортный контроль микроэлектроника чиповые войны тренды
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