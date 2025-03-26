Микроэлектроника: В Калининградской области запустили «полный цикл» сборки реестровых ноутбуков

26.03.2025, MForum.ru

Сборка организована компанией ЦТС (GS Group) в городе Гусев. Инвестиции в модернизацию производства составили 182 млн рублей, производственная мощность достигает 600 ноутбуков в сутки.

Под полным циклом подразумевается монтаж компонентов на печатную плату, сборка, тестирование и упаковка готовой продукции в коробки, изготовленные на Первой картонажной фабрике (GS Group). Об этом сообщает телеграм-канал компании GS Group.

До конца марта 2025 будут отгружены первые 4500 ноутбуков Проксима 15 заказчику – компании ЛНПО Позитрон. Заказчик объясняет свой выбор ЦТС в качестве контрактного производителя конкурентной ценовой политикой, профессионализмом и оперативностью команды переговорщиков, а также репутацией GS Group.

Производственные мощности ЦТС в Технополисе GS позволяют собирать вычислительную технику и узлы для нее, потребительскую электронику, электронику для ЖКХ, сетевое оборудование, автомобильную электронику. ЦТС имеет немалый опыт сборки смартфонов, планшетов и материнских плат для компании FPlus. В частности, ЦТС собирала смартфоны Fplus R570E под ОС Аврора.

Площадь производственной зоны ЦТС – 13 тыс кв. м; 16 производственных линий, защищенных от статики по IEC 61340-5-1/2; 4-уровневый контроль качества продукции; система менеджмента качества ISO 9001-2015. Заявляемые мощности – до 20 млн устройств в год.

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