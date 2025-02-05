Микроэлектроника: TSMC построит на юге Тайваня Fab 25 с поддержкой техпроцессов 1нм

05.02.2025, MForum.ru

Об этом сообщает 3dnews со ссылкой на информацию Economic Daily News. Для стройки выбрали окрестности Тайнаня на юге острова.

Список некоторых фабов TSMC, анонсированных в 2023-2025 годы:

🔸 Fab 20 – 2нм в северо-западной части Тайваня

🔸 Fab 21 – Аризона, США, 3-4нм

🔸 Fab 22 – 2нм в южной части Тайваня

🔸 Fab 23 – фабрика в Кикуйо, Япония, 22/28нм, возможно также 7нм

🔸 Fab 24 – строящаяся фабрика в Германии, 22/28 нм

🔸 Fab 25 – планируемая фабрика на юге Тайваня – 3 фазы 1.4 нм, которая затем будет усовершенствована до 1нм. Либо – 3 фазы 1нм с дальнейшим освоением 7А.

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теги: микроэлектроника фабрики контрактное производство

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