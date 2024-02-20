Микроэлектроника: Saankhya Labs получит господдержку разработки SoC для систем 5G

20.02.2024, MForum.ru

Бангалорская Saankhya Labs, дочерняя компания Tejas Networks, на днях сообщила, что Министерство электроники и информационных технологий правительства Индии (MeitY) одобрила заявку компании на господдержку в рамках схемы стимулирования дизайна полупроводников (DLI) правительства Индии на разработку системы на кристалле (SoC) для оборудования телекоммуникационной инфраструктуры 5G.

Господдержка подразумевает финансовые стимулы - по мере завершения этапов разработки SoC компании Saankhya Labs будут возмещать расходы.

Собственного производства микросхем такого класса в Индии нет, так что если дело дойдет до производства чипа, выпускать его будет, вероятно TSMC или другое контрактное производство микросхем. Отдельный вопрос - зачем Индии собственный чип 5G, учитывая тот факт, что сети 5G в Индии сооружают в основном с использованием зарубежных решений инфраструктуры. Возможно ожидается, что в перспективе эту микросхему можно будет задействовать для создания импортзамещающих решений 5G.

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теги: микроэлектроника субсидии господдержка Индия 5G пятое поколение

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