Микроэлектроника: ЕС инвестирует $142 млн в Нидерландах для производства фотоники

MForum.ru
13.11.2024,
Евросоюз инвестирует 133 млн евро ($142 млн) в пилотные производственные мощности, где будут производиться фотонные полупроводники. Это часть действий ЕС по созданию заводов по производству кремниевой фотоники в разных странах Европы в рамках так называемого Chips Joint Undertaking, европейского государственно-частного партнерства по содействию исследованиям и разработкам в полупроводниковой промышленности.
«Фотоника — это технология стратегической важности», — заявил министр экономики Нидерландов Дирк Бельяртс. «Наша цель — получить сильное европейское конкурентное преимущество. От знаний, инноваций, цепочек поставок до конечных продуктов».
В 2023 году группа крупнейших европейских компаний по производству фотонных чипов призвали Европейский союз поддержать растущую отрасль финансированием в размере 4,25 млрд евро, чтобы помочь ей конкурировать с производителями Азии и США.
Ожидается, что работа на объектах Нидерландов начнется в 2025 году под руководством университетов Эйндховена и Твенте в сотрудничестве с голландским институтом знаний TNO.
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теги: микроэлектроника Евросоюз господдержка субсидии фотоника Нидерланды
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© Алексей Бойко,
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