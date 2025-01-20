Микроэлектроника: Nvidia и TSMC договорились о партнерстве с целью разработки современной кремниевой фотоники для ИИ

20.01.2025, MForum.ru

Об этом сообщил гендиректор Nvidia Jensen Huang после встречи с председателем TSMC C.C.Wei в Тайпее.

Лидер рынка ИИ договорился с лидером рынка в области технологий кремниевого производства. Логично.

Партнерство пока что находится на ранней стадии, от существенных событий в связи с ним нас отделяет еще несколько лет.

По материалам Tech in Asia

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теги: микроэлектроника кремниевая фотоника сотрудничество

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