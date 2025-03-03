Микроэлектроника: Новый фотонный чип Google передает данные со скоростью 10 Гбит/c по воздуху без оптоволокна

MForum.ru

Микроэлектроника: Новый фотонный чип Google передает данные со скоростью 10 Гбит/c по воздуху без оптоволокна

03.03.2025, MForum.ru

Технологию разработала дочерняя компания Taara. Эта компания некоторое время назад разработала оборудование, предназначенное для установки на вышке сотовой связи, способное передавать поток данных за счет светового излучения, направленного на другую вышку связи на удалении до 20 км со скоростью до 20 Гбит/с.

В дальнейшем в Taara занимались микроминиатюризацией решения – если исходное было размерами со светофор, то в дальнейшем его удалось сократить до размера ногтя. Получился кремниевый фотонный чип, в процессор которого встроены сотни микроминиатюрных излучателей света, предназначенных для передачи сигнала без использования оптоволокна. Причем управление группой излучателей на кристалле идет программным способом, без использования физических зеркал.

«В ходе испытаний в лабораториях Moonshot Factory наша команда успешно передала данные со скоростью 10 Гбит/с (гигабит в секунду) на расстояние 1 км на открытом воздухе с помощью двух чипов Taara. Мы считаем, что это первый раз, когда кремниевые фотонные чипы передали такие высокопроизводительные данные на открытом воздухе на такое расстояние», - написал гендиректор Taara Махеш Кришнасвами.

Это решение может многое изменить, поскольку развитие высокоскоростного интернета сейчас сдерживается в том числе необходимостью прокладывать оптоволокно в районах, где требуются высокоскоростные подключения. Это дорогой и не быстрый процесс, к тому же со временем оптоволокно мутнеет и его требуется заменять. Решение, не нуждающееся в ВОЛС, напротив, можно установить за считанные часы.

Если все описанное – правда и может масштабироваться в коммерчески доступные решения, то у Starlink появляется еще один конкурент по обеспечению наземных высокоскоростных подключений. В отличие от Starlink, наземные решения менее подвержены перегрузке.

Впрочем, некоторые недочеты решения Taara вполне очевидны. В случае плохой погоды, например, тумана, дождей, снегопадов, скорость в оптическом канале может падать, вплоть до 0.

Частично эту проблему можно решить, устанавливая приемопередающие устройства ближе к друг другу. Но речь все равно, скорее всего, будет идти о «прямой видимости». Если только не громоздить что-то вроде сотовой сети, сигналы в которой будут распространяться не только про кратчайшему пути.

Эта новость – сразу в двух трендах. Во-первых, речь в очередной раз идет о кремниевой фотонике, технологии, которая объединяет фотонику и традиционные технологии изготовления микросхем. Во-вторых, это очередной факт в копилку, подтверждающий намерение обеспечить интернет-подключением каждого человека и любой необходимый объект.

по материалам AU.PCmag

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теги: тренды микроэлектроника кремниевая фотоника

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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