Микроэлектроника: В Испании пытаются обустроить собственную микроэлектронику

22.01.2025, MForum.ru

На моей карте основных участников международного рынка микроэлектроники нет такой страны как Испания. Но и здесь в последние годы начали осознавать значимость темы. Интересно, что сейчас в Испании надеются на компанию из смежной отрасли – группа компаний Telefonica, конечно, имеет экспертизу в области IT и сотовой связи, но к микроэлектронике до сих пор отношения не имела.

Тем не менее, премьер-министр Испании Педро Санчес на этой неделе заявил, что надеется на то, что новое руководство Telefonica SA направит компанию в другом направлении и поможет развить полупроводниковую промышленность Испании.

“Telefonica играет важную роль в различных аспектах нашей экономики», - заявил Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Что касается полупроводниковой промышленности и цифровой экономики, конечно, думаю, что она может сыграть очень важную роль».

Правительству Испании принадлежит 10% компании Telefonica, поэтому чтобы провести замену управляющего компанией ей пришлось договориться с еще одним акционером – холдинговой компанией Criteria Caixa SA. Вместе эти акционеры попросили прежнего гендиректора уйти в отставку.

В попытке модернизировать испанскую экономику премьер Санчес в 2022 году добился выделения из фондов ЕС суммы в 12 млрд евро ($12,5 млрд) на развитие полупроводниковой промышленности в стране, но с тех пор сталкивается с проблемами привлечения крупных инвесторов, без которых вряд ли получится реализовать новую стратегию.

В 2023 году сообщалось о намерениях американской Broadcom проинвестировать в развитие полупроводниковой индустрии в Испании, что также будет поддержано инвестициями ЕС. Но с тех пор я об этом проекте не слышал.

Intel сотрудничает с Центром суперкомпьютеров в Барселоне в области экзафлопных архитектур. Но это, скорее, IT и вычислительная техника, нежели производство полупроводников.

Опять же в 2022 году британская Vodafone Group открыла научно-исследовательский центр в Испании, который должен заниматься разработками чипов для радиоподсистемы сотовой связи. Свои разработки компания намеревается использовать продавать производителям микросхем.

В целом с попытками усилить свои позиции в области микроэлектроники в Европе дела обстоят так себе. Крупные проекты, подобные планам Intel на строительство мегафаба в Германии и фаба в Польше – отложены. Та же судьба постигла совместный проект ST Micro и GlobalFoundries во Франции. Не помогли и обещанные ЕС субсидии. Действительно, было бы странно инвестировать в современной Европе, где сейчас царят гигантские налоги и душное регулирование. По крайней мере, пока ситуация в этих вопросах не изменится кардинальным образом.

Санчес – из сокращающейся доли «левых», которые недовольны политикой Трампа и его союзников. Он заявляет, что Европе нужен Китай в качестве «стратегического партнера». В Испанию уже впустили Chery Automotive Corp. – компания недавно открыла сборочный завод, ожидается и появление завода Stellantis NV. За эти решения Испании еще придется хлебнуть проблем в будущем. А попытки этой администрации развить в Испании отрасль микроэлектроники, скорее всего, будут в целом провальными.

по материалам Bloomberg

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теги: микроэлектроника геополитика

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