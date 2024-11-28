Микроэлектроника: Правительство США завершило оформление гранта для Intel, снизив размер субсидии до $7,86 млрд

28.11.2024, MForum.ru

Это ниже $8,5 млрд, обещанных ранее. С другой стороны, в марте калифорнийский производитель выиграл контракт на $3 млрд от военных США. Все эти средства поддержат домашние производства Intel в Чандлере, Аризона; Рио-Ранчо, Нью-Мексико; Ликинге, Огайо; Портланде, Орегон.

Первые средства поступят компании еще в 2024 году, не менее $1 млрд.

В Intel решили не использовать до конца открытую в марте 2024 года кредитную линию правительственного льготного кредита на $11 млрд, который был предложен компании в марте 2024 года.

Такое решение компания объясняет тем, что условия кредита на поверку «оказались менее выгодными, чем ожидалось, для акционеров Intel». Но компания еще попытается договориться уже с новой администрацией об льготном кредите. Intel также попробует истребовать налоговый кредит на инвестиции, который составил бы 25% от квалифицированных инвестиций компании.

Будет интересно, как будет действовать правительство Трампа после начала его работы в 2025 году - сохранит ли оно все раздаваемые сейчас "костыли" или заберет их.

по материалам Reuters

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теги: микроэлектроника господдержка США

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