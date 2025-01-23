Микроэлектроника: В китайскую Hua Hong наняли ветерана Intel

MForum.ru
23.01.2025,
Второе по величине контрактное производство Китая наняло Бай Пэна, ветерана в области логических микросхем, назначив его президентом с 1 января 2025 года, сообщила Nikkei.
Бай Пэн имеет опыт более 30 лет работы в Intel, где он руководил разработкой логических микросхем – от исследований до постановки их на массовое производство. В Hua Hong ожидают, что он сможет помочь предприятию освоить передовые технологии производства полупроводников.
Hua Hong – один из немногих производителей микросхем, располагающих техпроцессом 40нм (как и SMIC). Хотя 40 нм не столь уж древняя технология, она не может использоваться для создания современных ИИ-процессоров, процессоров для HPC и т.п. Задача, поставленная перед Бай Пэном – внедрение на предприятии более современных техпроцессов, прежде всего, в целях освоения узлов, необходимых для создания ИИ-процессоров.
Исторически бизнес Hua Hong вырос на силовых полупроводниках, аналоговых микросхемах, встроенных продуктах. Большинство выпускаемых микросхем – изделия по техпроцессам выше 100 нм. Финансовые показатели Hua Hong после пика в 2022 году снижаются из-за падения спроса и цен на устаревшие микросхемы. Это подталкивает компанию в сторону диверсификации бизнеса в сторону логических микросхем, что обострит конкуренцию Hua Hong со SMIC и некоторыми другими компаниями. Впрочем, в Китае все не так просто, некоторые эксперты говорят о возможном потенциальном сотрудничестве Hua Hong и SMIC.
Чтобы расширить свои производственные возможности, Hua Hong выкупила бывший фаб GlobalFoundries в Чэнду, Китай, в 2023 году и запустила его в работу в 2024 году. Кроме того, новый фаб компании в Уси производит чипы по техпроцессам вплоть до 40 нм. Тем самым компания движется в сторону диверсификации производства и освоения новых техпроцессов.
По данным TrendForce, Hua Hong занимала около 2% мирового рынка контрактного производства по состоянию на 3q2023. Компания хотела бы нарастить эту долю. В 2024 году европейская STMicroelectronics заявила о планах передать часть производств на аутсорсинг Hua Hong, что демонстрирует растущее признание производственных возможностей Hua Hong.
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теги: микроэлектроника кадры контрактное производство
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