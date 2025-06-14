Микроэлектроника: AMD заявляет, что ее новые чипы ИИ могут превзойти чипы Nvidia

14.06.2025, MForum.ru

Новые партии чипов AMD серии MI350 быстрее аналогов Nvidia, утверждает гендиректор AMD Лиза Су.

Рынок чипов ИИ оценивается более, чем в $500 млрд в течение следующих трех лет. Немудрено, что все больше компаний хотят получить «свою» долю пирога.

Новые чипы AMD MI350 быстрее аналогов Nvidia и представляют собой значительный прогресс по сравнению с предыдущими версиями, сказала Лиза Су. По ее утверждениям, чипы MI355, которые начали поставлять в начале июня 2025 года, в 35 раз быстрее предшественников.

Хотя AMD по-прежнему отстает от Nvidia в области ускорителей ИИ – чипов, которые помогают разрабатывать и запускать инструменты ИИ, она стремится выйти на быстро растущий богатый рынок, который Nvidia практически монополизировала.

В феврале AMD дала прогноз для своего бизнеса ЦОД, который отразил более медленный рост, чем прогнозировалось ранее. AMD считает, что обновление линейки MI восстановит динамику и покажет, что компания способна конкурировать с монополистом.

AMD заявила, что MI355 превосходит продукты Nvidia B200 и GB200, когда дело касается запуска ПО ИИ, и равен или превосходит их при создании кода. Покупателям придется платить за чипы AMD меньше, чем за Nvidia, что должно стимулировать спрос. (Впрочем, покупателям зачастую важнее не цена, а экосистема. И в этом плане у CUDA практически нет конкуренции).

Несмотря на доминирование на рынке чипов ИИ продуктов Nvidia, спрос, превышающий предложение, позволяет и AMD продавать свою продукцию. Этот спрос уже помог компании выйти из тени Intel, ее давнего конкурента в области процессоров для ПК. Но пока что AMD получает лишь несколько миллиардов долларов от своих ускорителей ИИ, тогда как Nvidia зарабатывает более десятков миллиардов долларов США в год.

Лиза Су рассказала, что в 2026 году компания выведет на рынок серию чипов MI400.

Вопросом остается – сможет ли AMD продавать свои чипы в больших объемах? Как и Nvidia, компания ограничена в поставках своих самых мощных решений в Китай из-за торговых ограничений США. AMD использует свои возможности лоббирования, пытаясь добиться от администрации Трампа разрешить ей свободно предлагать компоненты ИИ другим странам. Лиза Су сказала, что необходимо больше свободы торговли, чтобы гарантировать, что американские технологии останутся центральными для разработки систем ИИ во всем мире.

по материалам SCMP

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теги: чипы AI AMD

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